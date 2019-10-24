Léo Santana explica transplante capilar: 'genética de meu pai'

O cantor Léo Santana publicou stories em seu Instagram mostrando o resultado de um transplante capilar que realizou recentemente nesta quinta-feira, 24.
"Olha a diferença. Tava torto, mal cortado. Isso aqui tudo é meu cabelo, sem pigmentação, sem nada", vibrou.
Em entrevista ao Se Joga, da Globo, Léo Santana também falou sobre o transplante capilar: "Eu tinha duas falhas. Genética de meu pai. Realmente, não era tão visível, era mais um incômodo meu, mesmo, de olhar no espelho e isso não estar me agradando."
Na última quarta-feira, 23, Léo Santana havia contado a novidade aos fãs: "Algo diferente em mim? Olha aí a correção que falei para vocês. Claro que ainda está cicatrizando, mas tudo isso aqui é cabelo meu, próprio. Tira da área doadora, que é a parte de trás, e aplica aqui onde tinha as falhas".
"Não implantei nenhum cabelo a não ser meu próprio. Até a testa diminuiu! Estou feliz com o resultado. Quanto mais o tempo vai passando, mais correto vai ficando. Requer um pouco de paciência", concluiu Léo Santana.