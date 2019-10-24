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Cirurgia

Léo Santana explica transplante capilar: 'genética de meu pai'

'Não era tão visível, era mais um incômodo meu, mesmo', contou cantor após correção feita em seu cabelo

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 19:34
O cantor Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram @leosantana
O cantor Léo Santana publicou stories em seu Instagram mostrando o resultado de um transplante capilar que realizou recentemente nesta quinta-feira, 24.

"Olha a diferença. Tava torto, mal cortado. Isso aqui tudo é meu cabelo, sem pigmentação, sem nada", vibrou.

Em entrevista ao Se Joga, da Globo, Léo Santana também falou sobre o transplante capilar: "Eu tinha duas falhas. Genética de meu pai. Realmente, não era tão visível, era mais um incômodo meu, mesmo, de olhar no espelho e isso não estar me agradando."

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Na última quarta-feira, 23, Léo Santana havia contado a novidade aos fãs: "Algo diferente em mim? Olha aí a correção que falei para vocês. Claro que ainda está cicatrizando, mas tudo isso aqui é cabelo meu, próprio. Tira da área doadora, que é a parte de trás, e aplica aqui onde tinha as falhas".
"Não implantei nenhum cabelo a não ser meu próprio. Até a testa diminuiu! Estou feliz com o resultado. Quanto mais o tempo vai passando, mais correto vai ficando. Requer um pouco de paciência", concluiu Léo Santana.

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