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Só no zoom

Volume na sunga de Thammy Miranda pega fãs de surpresa: "Léo Santana"

Na legenda da foto polêmica, o filho de Gretchen escreveu: "Quem der zoom terá 7 anos de azar!"

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 06:31

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 ago 2019 às 06:31
Thammy Miranda compartilhou uma foto do fim de semana que está dando o que falar. É que o filho de Gretchen surge no clique de sunga preta, mas o volume do underwear é que chamou a atenção dos seguidores na web. 
> Gretchen faz homenagem à irmã que mora em Vila Velha: "Te amo"
Os rumores giraram em torno de que o bonitão poderia ter se submetido à cirurgia de redesignação sexual. Até uma colunista comentou sobre o assunto e Thammy decidiu rebater: "Quem disse que eu já não fiz?". 
Nos comentários, os fãs também não perdoaram: "Quem é Léo Santana?", escreveu um fã. Outro comentou: "Dei zoom várias vezes". Uma outra seguidora disse: "Eu dei zoom, mas foi para ver a aliança". 
Muita gente ficou preocupada com o zoom, porque na legenda da foto Thammy já tinha advertido: "Quem der zoom terá 7 anos de azar". 

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