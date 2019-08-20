Volume na sunga de Thammy Miranda pega fãs de surpresa: "Léo Santana"

Thammy Miranda compartilhou uma foto do fim de semana que está dando o que falar. É que o filho de Gretchen surge no clique de sunga preta, mas o volume do underwear é que chamou a atenção dos seguidores na web.
Os rumores giraram em torno de que o bonitão poderia ter se submetido à cirurgia de redesignação sexual. Até uma colunista comentou sobre o assunto e Thammy decidiu rebater: "Quem disse que eu já não fiz?".
Nos comentários, os fãs também não perdoaram: "Quem é Léo Santana?", escreveu um fã. Outro comentou: "Dei zoom várias vezes". Uma outra seguidora disse: "Eu dei zoom, mas foi para ver a aliança".
Muita gente ficou preocupada com o zoom, porque na legenda da foto Thammy já tinha advertido: "Quem der zoom terá 7 anos de azar".