Léo Santana se prepara para fazer cirurgia plástica, diz colunista

O cantor Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram @leosantana

Léo Santana está prontinho para se submeter a uma cirurgia plástica, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, que garante que o cantor confirmou à coluna que está com o procedimento estético marcado. Trata-se de um implante capilar, marcado para o próximo dia 15, em Fortaleza, com o médico Davi Pontes.

De acordo com Fábia Oliveira, o cantor participou da gravação do DVD do Saia Rodada, no Rio, quando foi questionado sobre o procedimento: "Sim, é verdade. Tenho um implante marcado, mas estou pensando em fazer. Tenho medo".