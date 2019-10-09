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Léo Santana se prepara para fazer cirurgia plástica, diz colunista

Cantor está com tudo pronto para se submeter a um transplante capilar em Fortaleza, segundo informações da colunista Fábia Oliveira

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 09:24
O cantor Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram @leosantana
Léo Santana está prontinho para se submeter a uma cirurgia plástica, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, que garante que o cantor confirmou à coluna que está com o procedimento estético marcado. Trata-se de um implante capilar, marcado para o próximo dia 15, em Fortaleza, com o médico Davi Pontes. 
De acordo com Fábia Oliveira, o cantor participou da gravação do DVD do Saia Rodada, no Rio, quando foi questionado sobre o procedimento: "Sim, é verdade. Tenho um implante marcado, mas estou pensando em fazer. Tenho medo".
"Eu sofro constante com assédio de quererem me beijar, me morder. Grotesco. As pessoas acham que só acontecem com as mulheres. Não. E não é aquela coisa de fã. É assédio mesmo. Dá para perceber. Eu fico me esquivando e a minha equipe ainda me protege", aproveitou o bonitão, para desabafar sobre o assédio que sofre no dia a dia. 

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