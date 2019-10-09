Rita Cadillac anuncia biografia: "Minha vida é bomba atômica"

A dançarina Rita Cadillac em ensaio que fez em Milão, na Itália, clicada pelas lentes do fotógrafo Lucas Ávila Crédito: Lucas Ávila

A esperada autobiografia de Rita Cadillac já está pronta. "Frente e Verso", como está sendo chamada a obra, será lançada no dia 13 de junho de 2020, mesmo dia em que a bonita completará 66 anos de idade. "Minha vida é uma bomba atômica", diz ela, em entrevista ao Uol, sobre a publicação.

A ex-chacrete revela que na obra estão desde detalhes de sua vida profissional quando pessoal, como a primeira apresentação que fez no garimpo de Serra Pelada, no Pará, para onde foi parar em 1984, depois de se despedir do Programa do Chacrinha.

Após a bagunça inicial, ela lembra que ficou impressionada com a reação dos garimpeiros, ao detalhes esse episódio, especificamente: ""Ficavam babando, extasiados, mas era uma babação respeitosa".