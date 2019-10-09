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Rita Cadillac anuncia biografia: "Minha vida é bomba atômica"

Ex-chacrete acaba de vir a Vitória, onde foi homenageada no Festival de Cinema, e detalhou um pouco sobre o livro que vai lançar sobre a própria história, em 2020

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 09:05
A dançarina Rita Cadillac em ensaio que fez em Milão, na Itália, clicada pelas lentes do fotógrafo Lucas Ávila Crédito: Lucas Ávila
A esperada autobiografia de Rita Cadillac já está pronta. "Frente e Verso", como está sendo chamada a obra, será lançada no dia 13 de junho de 2020, mesmo dia em que a bonita completará 66 anos de idade. "Minha vida é uma bomba atômica", diz ela, em entrevista ao Uol, sobre a publicação.
A ex-chacrete revela que na obra estão desde detalhes de sua vida profissional quando pessoal, como a primeira apresentação que fez no garimpo de Serra Pelada, no Pará, para onde foi parar em 1984, depois de se despedir do Programa do Chacrinha

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Após a bagunça inicial, ela lembra que ficou impressionada com a reação dos garimpeiros, ao detalhes esse episódio, especificamente: ""Ficavam babando, extasiados, mas era uma babação respeitosa".
À reportagem, Rita disse ainda que deve voltar aos garimpos neste ano para fazer show, mas que ainda está vendo a logística das viagens. "Estamos acertando detalhes, porque é uma viagem complicada, que exige uma série de cuidados de segurança. São locais com problemas e que continuam até hoje sem infraestrutura", finaliza. 

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