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Rita Cadillac posa com Vera Fischer durante jantar em Vitória

As duas celebridades foram atração do 26º Festival de Cinema de Vitória na noite desta sexta-feira (27)
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

28 set 2019 às 13:01

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 13:01

A dançarina e ex-chacrete Rita Cadillac e a atriz Vera Fischer: noite de cultura com Festival de Cinema de Vitória e esquenta para o Viradão Vitória 2019 no Centro da Capital capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac
Que Rita Cadillac é fã do Espírito Santo não é novidade para ninguém. Afinal, já é o segundo ano seguido que a bonita vem curtir o Festival de Cinema de Vitória, fazendo parte até da programação de shows do evento capixaba. Mas nesta edição da festa a ex-chacrete curtiu um tempo ao lado da atriz Vera Fischer, que foi a grande homenageada da celebração de 2019. 
> Vera Fischer torce para que filme polêmico de Xuxa volte aos cinemas
Rita e Vera foram atrações do 26º Festival de Cinema de Vitória na noite desta sexta-feira (27). A dupla participou de cerimônia realizada no Centro Cultural Sesc Glória, às 19h, depois partiu para a Tenda Musical do evento, onde se apresentou Johnny Hooker, e em seguida jantaram juntas.
Todos os momentos foram compartilhados no perfil do Instagram da ex-chacrete.
A apresentação da cerimônia da noite foi feita pela jornalista e colunista social de A Gazeta, Renata Rasseli, e pelo ator Claudio Andrade
DANÇA SENSUAL NO MEIO DA RUA 
Rita já virou notícia antes disso, na noite da última quarta (25), quando foi vista fazendo uma dança sensual no meio de uma calçada da Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. Na ocasião, a dançarina mostrou que está com tudo em cima, usando um poste como pole dance para protagonizar cenas quentes. 
> Rita Cadillac faz dança sensual no meio da rua em Vitória; vídeos
Quem passou pelo local no momento da performance chegou até a gritar elogios e buzinar, o que motivou ainda mais a diva a fazer da cena toda um grande espetáculo. 
 

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