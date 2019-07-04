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"Fiz porque precisava"

Rita Cadillac abre o jogo sobre prostituição e pornô: "Bebia litros"

Ao Superpop, atriz falou que só conseguia entrar em cena depois de beber, porque se sentia mal com a situação

Publicado em 

04 jul 2019 às 14:50

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 14:50

Rita Cadillac, de 65 anos, foi ao SuperPop nesta quarta (3) e abriu o jogo sobre sua carreira. A ex-chacrete remontou à época em que precisou se prostituir e falou sobre os filmes pornôs que fez. "Foi muito difícil para mim", disse ela, completando que bebia todas para conseguir entrar em cena. 
Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac
Sobre os filmes, Rita falou que a necessidade é que falou mais alto: "Foi muito difícil para mim. Eu sou romântica, caseira, sou mãe. Sexo é muito bom quando tem química, quando tem sentimento pela pessoa. Fazer por fazer nunca foi a minha, sempre fui muito quieta. Na época eu fiz porque eu precisava muito. Comprei minha casa com esse dinheiro, ajudei meu filho. Não foram milhões, mas deu para o que eu precisava". 
Para encarar as cenas, ela admitiu que bebia, mesmo sem ter o hábito de fazê-lo. Isso porque Rita se sentia destruída após as filmagens: "Dói na alma, aqui dentro. Destrói a pessoa. Se eu pudesse voltar no tempo, não faria". 
PROSTITUIÇÃO
Logo que virou mãe, aos 17 para 18 anos, Rita se viu separada e com Carlos César Coutinho - seu filho - nos braços. Durante o bate-papo com Luciana Gimenez, a atriz soltou. 
"A Rita Cadillac nunca foi garota de programa. A Rita de Cássia foi, mas por muito pouco tempo. Porque quando eu me separei do pai do meu filho, não tinha ninguém no mundo e estava com um filho embaixo do braço. Eu tinha 17 para 18 anos e tinha que me virar. O primeiro dia foi péssimo, chorei, a pessoa acabou me dando o dinheiro sem fazer nada comigo", falou. 

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