Rita Cadillac faz dança sensual no meio da rua em Vitória; vídeos

Rita Cadillac está no Espírito Santo para apresentar e receber premiação no Festival de Cinema de Vitória. A ex-chacrete de 65 anos colocou o corpão para jogo em um modelito preto bem decotado e dançou agarrada a um poste no Centro da Capital capixaba.
A bonita parou o trânsito no meio da cidade e a performance chegou até a ser aplaudida por quem passava pela região. Uma cena do episódio foi compartilhada, em vídeo, no Instagram do Festival de Cinema de Vitória, na noite da última quarta-feira (25).
Rita, que já teve um affair até com Pelé, se submeteu a vários procedimentos estéticos que, de acordo com levantamento do Extra, somam cerca de R$ 100 mil.