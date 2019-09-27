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Parou o trânsito!

Rita Cadillac faz dança sensual no meio da rua em Vitória; vídeos

A ex-chacrete de 65 anos decidiu usar um poste como apoio para uma dança sensual e parou o trânsito do Centro de Vitória na última quarta (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2019 às 09:12

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 09:12

Crédito: Divulgação/Festival de Cinema de Vitória
Rita Cadillac está no Espírito Santo para apresentar e receber premiação no Festival de Cinema de Vitória. A ex-chacrete de 65 anos colocou o corpão para jogo em um modelito preto bem decotado e dançou agarrada a um poste no Centro da Capital capixaba. 
A bonita parou o trânsito no meio da cidade e a performance chegou até a ser aplaudida por quem passava pela região. Uma cena do episódio foi compartilhada, em vídeo, no Instagram do Festival de Cinema de Vitória, na noite da última quarta-feira (25). 
Rita, que já teve um affair até com Pelé, se submeteu a vários procedimentos estéticos que, de acordo com levantamento do Extra, somam cerca de R$ 100 mil. 

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