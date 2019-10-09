Graciele Lacerda surge vestida de indiana e diz que vai doar cabelo

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Esses são os apliques que usei no ano passado, na minha festa de aniversário. ▶️ passe para o lado ▶️ Guardei e nem sei bem o motivo, não imaginava que exatamente um ano depois estaria indo ao instituto @institutoneomama fazer a doação desse cabelo e conhecer de perto essa ONG que ganhou o meu coração! Amanhã meu dia será repleto de compromissos; daqueles do bem!! Vou para Santos logo cedo e pelos stories vocês poderão acompanhar tudo que vai acontecer❤ #solidariedade #fazerobem #outubrorosa #doacaodecabelos #cancerdemama #neomama