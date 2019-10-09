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#TBT de aniversário!

Graciele Lacerda surge vestida de indiana e diz que vai doar cabelo

Capixaba postou fotos de quando fez um festão à la "Caminho das Índias" e revelou que vai doar apliques que usou no penteado a ONG que apoia vítimas de câncer

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 08:18

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

09 out 2019 às 08:18
A jornalista capixaba Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda acordou saudosa nesta terça-feira (8) e decidiu ir ao Instagram para relembrar cliques do festão de aniversário dela no ano passado. Na última semana, a amada de Zezé Di Camargo completou 39 anos. 
Mas em 2018, para celebrar suas 38 primaveras, a capixaba fez um encontro à fantasia e foi vestida de Maya, personagem da atriz Juliana Paes na novela "Caminho das Índias", na Globo. No entanto, como nem só de brincadeira vive o ser humano, a bonita aproveitou o #TBT fora de dia para dizer que doará os apliques que usou na produção a entidades carentes. 

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"Esses são os apliques que usei no ano passado, na minha festa de aniversário. Guardei e nem sei bem o motivo, não imaginava que exatamente um ano depois estaria indo ao Instituto Neo Mama fazer a doação desse cabelo e conhecer de perto essa ONG que ganhou o meu coração!", escreveu no post, que às 8h10 desta quarta (9) já contabiliza mais de 9 mil reações. 
  Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

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