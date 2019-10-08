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Larissa Manoela deixa novela para se dedicar à música e a filmes

Novela "As Aventuras de Poliana" que terminaria no ano que vem, terá capítulos até 2021

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 18:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2019 às 18:49
A atriz e cantora Larissa Manoela Crédito: Instagram/@larissamanoela
A atriz Larissa Manoela, 18, que tem aparecido em diferentes projetos fora do SBT, afirmou que não estará mais no elenco da novela "As Aventuras de Poliana" (SBT). Conforme já tinha estabelecido com a emissora, a atriz grava as suas cenas como Mirela até o fim de dezembro.
A trama de Íris Abravanel foi estendida para mais um ano de duração -deve acabar apenas em 2021, mas Manoela já tinha firmado contratos para um filme de produção original Netflix e outro longa, que deve chegar aos cinemas no ano que vem. Ela grava "Poliana" até 31 de dezembro.
"Essa notícia de que a novela vai se entender surpreendeu a todos. A gente estava já na 'vibe' do fim das gravações e pegou bastante o pessoal de surpresa", afirma Manoela.

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Os quatro primeiros meses de 2020, Manoela estará focada na produção do longa "Diários de Intercâmbio", de Bruno Garotti, que terá cenas no Canadá. Logo em seguida, ela começa a filmar o segundo longa de produção original Netflix.
O primeiro filme da atriz pela plataforma de streaming, "Modo Avião", já está pronto, mas ainda sem data de lançamento. Manoela interpreta a jovem influenciadora Ana. 
Mesmo ainda gravando "Poliana", Manoela gravou e lançou seu novo disco "Além do Tempo" e fez uma participação da série "Fala, Darci", do Multishow, com Tom Cavalcanti.

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