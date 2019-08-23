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Parceria improvável

Daniel lança versão de 'Trem Bala' com Larissa Manoela; ouça

Gravação foi lançada nas plataformas digitais

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 12:35
O cantor Daniel e a atriz Larissa Manoela: parceria na música Crédito: Reprodução/YouTube Daniel Oficial
Numa parceria um pouco diferente, o sertanejo Daniel, 50, lançou nesta segunda-feira (12) uma nova versão da música "Trem Bala", em parceria com o ícone adolescente Larissa Manoela, 18. A canção, gravada originalmente por Ana Vilela, estará no próximo DVD do cantor. 
O dueto foi gravado em 12 de outubro do ano passado, no Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista, e lançado na página do cantor no YouTube. Além de Larissa Manoela, Daniel fez parcerias também com Leo Cidade, Giulia Soncini e Neto Junqueira para o novo projeto, "Show Homenagem a Nossa Senhora Aparecida". 
Também recém-lançada pelo cantor, a música "Casava de Novo" virou tema da novela portuguesa "Ouro Verde", que estreou no mês passado na Band. "Foi uma coincidência incrível. Lancei essa música há dois meses e eles estavam em busca de uma canção que tivesse a ver com a história do personagem", contou Daniel.

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