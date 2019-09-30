'Não ligo para assédio', diz Larissa Manoela no Rock in Rio

Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

cantora e atriz Larissa Manoela, 18, foi uma das celebridades mais assediadas do lounge da Doritos, na terceira noite de , 18, foi uma dasmais assediadas do lounge da Doritos, na terceira noite de Rock in Rio . Fotógrafos, repórteres, funcionários do espaço e amigos... Todo mundo queria um tempinho com a jovem, que atendeu a todos e só conseguiu aproveitar a estrutura do lounge após cerca de uma hora no local.

Ainda assim, a tentativa não deu muito certo. Logo que ela foi para o terceiro andar do lounge -uma área aberta- começou a chover.

Larissa não tem frescura. Com uma legião de fãs Brasil afora, ela disse que gosta de se misturar com o povão na hora de assistir a apresentação de seus cantores favoritos.

Ivete que eu amo. Depois consegui ver a Jessy J e quero ir para o Bon Jovi. Não ligo pro assédio, paro pra tirar umas fotos. Vou para a galera mesmo", disse. "Consegui dar uma fugidinha para ver o show daque eu amo. Depois consegui ver a Iza . Cumpri a missão. Agora quero vere quero ir para o. Não ligo pro assédio, paro pra tirar umas fotos. Vou para a galera mesmo", disse.

A jovem foi ao festival acompanhada de amigos e do namorado, o também ator Leo Cidade, 23, que vai gravar em Portugal nos próximos dias.

"Sou mais ciumenta que ele. É o segundo trabalho que ele vai fazer fora, mas torcemos muito um pelo outro. No início do ano foi para o Marrocos e agora vai para Portugal gravar", conta ela.

A agenda de Larissa também está apertada. Até o fim do ano, ela continua gravando a novela "As Aventuras de Poliana" (SBT), em que interpreta Mirela.

Também há outros projetos na lista: "Em 12 de outubro estou para sair com minha turnê nova. O álbum novo sai em 4 de outubro. Enquanto o Leo estiver na ralação filmando, estarei aqui gravando e fazendo shows".

A cantora e atriz conta que além de ser um ambiente de diversão, o Rock in Rio é uma inspiração profissional.

"Eu gosto de ir a shows principalmente para poder me inspirar, trazer algo para mim também. Acredito que as referências sempre são muito bem-vindas pra gente crescer como artista. Tem muita gente incrível que passa por aqui. Fiquei chocada com o show da Iza. Fico sempre de olho na forma como cada artista trabalha."