Namorado de Larissa Manoela posa sem camisa e corpão choca fãs

O ator Leo Cidade Crédito: Reprodução/Instagram @leocidade

Leo Cidade, de 22 anos, foi alvo de cantadas e elogios nesta terça (6) depois que o bonitão postou uma foto no Rio sem camisa. O corpão do rapaz chamou a atenção dos fãs e especialmente das jovens que o seguem na web.

"Desculpa, Lari, mas nossa... Você é muito gostoso", disparou uma. Outro fã comentou: "Nossa, é muito homem nessa foto. Para, gente... E essa pele?". Uma seguidora alertou: "Lindo, porém da Larissa".