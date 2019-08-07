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"Caprichou"

Namorado de Larissa Manoela posa sem camisa e corpão choca fãs

Leo Cidade apareceu sensualizando em foto tirada no Rio

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 12:19

Publicado em 

07 ago 2019 às 12:19
O ator Leo Cidade Crédito: Reprodução/Instagram @leocidade
Leo Cidade, de 22 anos, foi alvo de cantadas e elogios nesta terça (6) depois que o bonitão postou uma foto no Rio sem camisa. O corpão do rapaz chamou a atenção dos fãs e especialmente das jovens que o seguem na web. 
> "Tenho o esfíncter muito apertado", revela Adriane Galisteu
"Desculpa, Lari, mas nossa... Você é muito gostoso", disparou uma. Outro fã comentou: "Nossa, é muito homem nessa foto. Para, gente... E essa pele?". Uma seguidora alertou: "Lindo, porém da Larissa". 
> Modelo revela ter beijado mais de mil mulheres: "Padrão de beleza"
Leo e Larissa estão namorando há dois anos e vivem em uma ponte área entre Rio X São Paulo. 

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