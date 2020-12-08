Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo!

Luisa Marilac fica careca para fazer transplante capilar: 'Sonho'

Youtuber mostrou parte do processo em vídeo postado na internet e revelou que não aguentava mais falhas de cabelo e queda excessiva dos fios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 09:47

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 09:47

A youtuber Luisa Marilac teve que raspar o cabelo para fazer transplante capilar
A youtuber Luisa Marilac teve que raspar o cabelo para fazer transplante capilar Crédito: Reprodução/Instagram @luisamarilacc
Luisa Marilac, de 42 anos, raspou o cabelo todo para realizar um sonho: transplante capilar. A trans, que ficou famosa com o vídeo na piscina tomando "uns bons drinques" e negando "estar na pior", exibiu parte do processo em seu canal do YouTube. 
Em uma clínica especializada, a influenciadora teve folículos de cabelo transplantados da parte de trás para a frente da cabeça. 

Veja Também

Leão Lobo revela estupro coletivo aos 16 anos: "Foi bem forte"

Covid-19: clã Kardashian cancela festa de Natal pela 1ª vez desde 1978

Capixaba do BBB 20, Gizelly cria perfil no Tinder e faz apelo

Na gravação, Luisa revelou que vinha sofrendo com quedas grandes de cabelo há algum tempo e que decidiu lançar mão da cirurgia para recuperar a autoestima. "Já não aguentava mais usar faixas e perucas. Isso para mim é uma libertação. Acho que só a mulher que passa por isso entende o que estou falando", falou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados