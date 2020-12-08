Luisa Marilac fica careca para fazer transplante capilar: 'Sonho'

Em uma clínica especializada, a influenciadora teve folículos de cabelo transplantados da parte de trás para a frente da cabeça.

Na gravação, Luisa revelou que vinha sofrendo com quedas grandes de cabelo há algum tempo e que decidiu lançar mão da cirurgia para recuperar a autoestima. "Já não aguentava mais usar faixas e perucas. Isso para mim é uma libertação. Acho que só a mulher que passa por isso entende o que estou falando", falou.