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Capixaba do BBB 20, Gizelly cria perfil no Tinder e faz apelo

Advogada do BBB 20, da Globo, foi ao Twitter fazer um apelo para pararem de denunciar seu perfil no app de namoro e esclareceu que a conta é dela mesma

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 09:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 09:13
A ex-BBB Gizelly Bicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho está procurando um novo amor! Só que, para isso, ela decidiu criar um perfil em um aplicativo de namoro e teve que fazer um apelo na internet. 
Pelo Twitter, a capixaba do BBB 20 admitiu a conta no Tinder, um dos mais famosos apps do segmento, mas revelou que algumas pessoas não estão acreditando que seja ela a verdadeira dona da página. 
Eu estou no tinder, parem de denunciar minha conta, por favor, disse Gizelly, pela rede social. 

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Nos comentários, os fãs e seguidores da advogada desejaram boa sorte e encorajaram a bonita a continuar tentando a sorte no aplicativo. 

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