Capixaba do BBB 20, Gizelly cria perfil no Tinder e faz apelo

A ex-BBB Gizelly Bicalho está procurando um novo amor! Só que, para isso, ela decidiu criar um perfil em um aplicativo de namoro e teve que fazer um apelo na internet.
Pelo Twitter, a capixaba do BBB 20 admitiu a conta no Tinder, um dos mais famosos apps do segmento, mas revelou que algumas pessoas não estão acreditando que seja ela a verdadeira dona da página.
Eu estou no tinder, parem de denunciar minha conta, por favor, disse Gizelly, pela rede social.
Nos comentários, os fãs e seguidores da advogada desejaram boa sorte e encorajaram a bonita a continuar tentando a sorte no aplicativo.