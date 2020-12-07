Lucas Lucco rebate comentários sobre clipe sensual com Flay

O cantor Lucas Lucco rebateu algumas críticas direcionadas a ele nas redes sociais. Neste sábado (5), após internautas reagirem negativamente ao clipe sensual da parceria com a ex-"BBB" Flay, lançado na última semana, ele respondeu comentários publicados na foto de divulgação.

Lucas Lucco e Flay, durante as gravações de um clipe: polêmica nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A imagem mostra Flay sentada em seu colo de lingerie, e remete a uma das cenas do clipe da música "Dois Vagabundos".

"Tá casado e outra sentando no colo, falta de respeito!", escreveu uma seguidora. "Sim, muito bem casado, inclusive. Só que nosso casamento não é para quem está do lado de fora. O meu compromisso é com a minha esposa/família e não com a sua opinião. Estamos muitíssimo bem, obrigado", Lucas devolveu.

Outro afirmou que o cantor devia estar "dormindo no sofá", e Lucas não deixou por menos:: "Que nada, pai. Aqui não tem motivo para isso não. Muito bem casado, graças a Deus."