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Lucas Lucco rebate comentários sobre clipe sensual com Flay

Cantor disse estar 'muito bem casado' após críticas por intimidade nas cenas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 20:23

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 20:23

O cantor Lucas Lucco rebateu algumas críticas direcionadas a ele nas redes sociais. Neste sábado (5), após internautas reagirem negativamente ao clipe sensual da parceria com a ex-"BBB" Flay, lançado na última semana, ele respondeu comentários publicados na foto de divulgação.
Lucas Lucco e Flay, durante as gravações de um clipe: polêmica nas redes sociais
Lucas Lucco e Flay, durante as gravações de um clipe: polêmica nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
A imagem mostra Flay sentada em seu colo de lingerie, e remete a uma das cenas do clipe da música "Dois Vagabundos".
"Tá casado e outra sentando no colo, falta de respeito!", escreveu uma seguidora. "Sim, muito bem casado, inclusive. Só que nosso casamento não é para quem está do lado de fora. O meu compromisso é com a minha esposa/família e não com a sua opinião. Estamos muitíssimo bem, obrigado", Lucas devolveu.

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Outro afirmou que o cantor devia estar "dormindo no sofá", e Lucas não deixou por menos:: "Que nada, pai. Aqui não tem motivo para isso não. Muito bem casado, graças a Deus."
A mulher de Lucas, Lorena Carvalho, que está grávida à espera de um menino, também deixou seus comentários no post: "Êeeee Lucas, vou te capar, homem. Brincadeira! Parabéns pelo trabalho", escreveu, e marcou o marido e Flay. Nesta segunda-feira (7), após vários comentários polêmicos dos fãs, o cantor apagou o post de sua rede social. 

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