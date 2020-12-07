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Ana Maria Braga revê vídeo com Louro José e se emociona ao vivo

'Não caiu a ficha ainda. Eu falo: 'não, isso deve ser um pesadelo'', contou apresentadora, durante o 'Mais Você' desta segunda-feira (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 20:05

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 20:05

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou no "Mais Você" após rever um vídeo em que aparecia Louro José, exibido durante o programa desta segunda-feira (7). O intérprete do papagaio, Tom Veiga, morreu no último dia 1º de novembro em decorrência de um AVC.
Ana Maria Braga se emociona ao rever vídeo com Louro José, no
Ana Maria Braga se emociona ao rever vídeo com Louro José, no "Mais Você" Crédito: Reprodução/Rede Globo
"Sabe que até hoje... [Faz] pouco tempo, na verdade, um mês e pouco, que o Tom se foi. Mas eu ainda, quando levanto, todo dia, seja dia de programa ou não... E quando vejo ele, assim, além da saudade infinita, eu ainda não realizei essa história", disse.

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"Como se diz: não caiu a ficha ainda. Eu falo: 'não, isso deve ser um pesadelo. Não é verdade. Esse menino não foi embora.'", afirmou a apresentadora.
"A maioria das pessoas que a gente convive aqui, tenho certeza que têm a mesma sensação da gente. Mas é uma sensação muito boa. De pessoas que fazem a diferença. É só isso que a gente deixa no mundo."

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