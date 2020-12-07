Ana Maria Braga revê vídeo com Louro José e se emociona ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou no "Mais Você" após rever um vídeo em que aparecia Louro José, exibido durante o programa desta segunda-feira (7). O intérprete do papagaio, Tom Veiga, morreu no último dia 1º de novembro em decorrência de um AVC.
"Sabe que até hoje... [Faz] pouco tempo, na verdade, um mês e pouco, que o Tom se foi. Mas eu ainda, quando levanto, todo dia, seja dia de programa ou não... E quando vejo ele, assim, além da saudade infinita, eu ainda não realizei essa história", disse.
"Como se diz: não caiu a ficha ainda. Eu falo: 'não, isso deve ser um pesadelo. Não é verdade. Esse menino não foi embora.'", afirmou a apresentadora.
"A maioria das pessoas que a gente convive aqui, tenho certeza que têm a mesma sensação da gente. Mas é uma sensação muito boa. De pessoas que fazem a diferença. É só isso que a gente deixa no mundo."