Ana Maria Braga revê vídeo com Louro José e se emociona ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou no "Mais Você" após rever um vídeo em que aparecia Louro José, exibido durante o programa desta segunda-feira (7). O intérprete do papagaio, Tom Veiga, morreu no último dia 1º de novembro em decorrência de um AVC.

Ana Maria Braga se emociona ao rever vídeo com Louro José, no "Mais Você" Crédito: Reprodução/Rede Globo

"Sabe que até hoje... [Faz] pouco tempo, na verdade, um mês e pouco, que o Tom se foi. Mas eu ainda, quando levanto, todo dia, seja dia de programa ou não... E quando vejo ele, assim, além da saudade infinita, eu ainda não realizei essa história", disse.

"Como se diz: não caiu a ficha ainda. Eu falo: 'não, isso deve ser um pesadelo. Não é verdade. Esse menino não foi embora.'", afirmou a apresentadora.