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Em estado grave

'A gente não pode desistir', diz Beth Goulart sobre Nicette Bruno

Atriz está internada por conta de complicações relacionadas à Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 19:56

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:56

A atriz Nicette Bruno, que está internada em um hospital com Covid-19, segue com "o mesmo" estado de saúde, informou sua filha, Beth Goulart, na tarde desta segunda-feira (7).
A atriz Nicette Bruno
A atriz Nicette Bruno Crédito: Globo/João Miguel Júnior
No último sábado, 5, Nicette apresentou piora na função renal e precisou fazer hemodiálise. Seu quadro respiratório também havia tido uma "discreta melhora", o que não se repetiu no domingo e nem hoje.
"Mais um dia, início de uma semana nova. O quadro da mamãe continua o mesmo. Mas a gente não pode desistir nunca da fé, da positividade, do pensamento positivo de que vamos vencer, a cada dia, os desafios da nossa vida", afirmou Beth Goulart em vídeo.

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