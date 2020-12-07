'A gente não pode desistir', diz Beth Goulart sobre Nicette Bruno

A atriz Nicette Bruno, que está internada em um hospital com Covid-19, segue com "o mesmo" estado de saúde, informou sua filha, Beth Goulart, na tarde desta segunda-feira (7).
No último sábado, 5, Nicette apresentou piora na função renal e precisou fazer hemodiálise. Seu quadro respiratório também havia tido uma "discreta melhora", o que não se repetiu no domingo e nem hoje.
"Mais um dia, início de uma semana nova. O quadro da mamãe continua o mesmo. Mas a gente não pode desistir nunca da fé, da positividade, do pensamento positivo de que vamos vencer, a cada dia, os desafios da nossa vida", afirmou Beth Goulart em vídeo.