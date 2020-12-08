Leão Lobo revela estupro coletivo aos 16 anos: 'Foi bem forte'

"Estava em Mongaguá (em São Paulo), vi um rapaz deitado na areia e o achei muito bonito. Fui e voltei, até que ele levantou e me chamou para ir a um lugar com ele. Me levou para uma casa e quando cheguei lá tinham mais quatro rapazes. Eles trancaram a porta com um prego e é mais fácil eu te dizer o que não chegou a acontecer ali, de tanta coisa que aconteceu", lembrou.