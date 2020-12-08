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Foi vítima

Leão Lobo revela estupro coletivo aos 16 anos: 'Foi bem forte'

Apresentador de 66 anos lembrou detalhes do crime em entrevista ao Superpop de Luciana Gimenez na noite desta segunda (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 09:37

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 09:37

O apresentador Leão Lobo
O apresentador Leão Lobo Crédito: Reprodução/Instagram @leaolobotv
Leão Lobo, de 66 anos, revelou que foi vítima de um estupro coletivo aos 16 anos em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez na noite desta segunda (7). Ele contou que, na ocasião, estava na praia e foi levado para um local onde a agressão aconteceu. 
"Estava em Mongaguá (em São Paulo), vi um rapaz deitado na areia e o achei muito bonito. Fui e voltei, até que ele levantou e me chamou para ir a um lugar com ele. Me levou para uma casa e quando cheguei lá tinham mais quatro rapazes. Eles trancaram a porta com um prego e é mais fácil eu te dizer o que não chegou a acontecer ali, de tanta coisa que aconteceu", lembrou. 
E continuou: "Foi tudo tão violento a ponto de eu esquecer. Só consegui lembrar disso de novo na terapia, anos depois, e chorei muito. Fiquei muito mal porque foi bem forte". 

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Leão Lobo foi um dos primeiros apresentadores a falar abertamente de sua sexualidade na TV. "Precisamos discutir e militar, mas com sutileza. Tudo o que é excessivo acaba indo para um caminho contrário. Não adianta ir para a Parada (Gay) e ficar pelado, tirar a roupa... Não precisa disso. A palavra é tudo", opinou. 

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