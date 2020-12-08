Leão Lobo revela estupro coletivo aos 16 anos: 'Foi bem forte'

Leão Lobo, de 66 anos, revelou que foi vítima de um estupro coletivo aos 16 anos em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez na noite desta segunda (7). Ele contou que, na ocasião, estava na praia e foi levado para um local onde a agressão aconteceu.
"Estava em Mongaguá (em São Paulo), vi um rapaz deitado na areia e o achei muito bonito. Fui e voltei, até que ele levantou e me chamou para ir a um lugar com ele. Me levou para uma casa e quando cheguei lá tinham mais quatro rapazes. Eles trancaram a porta com um prego e é mais fácil eu te dizer o que não chegou a acontecer ali, de tanta coisa que aconteceu", lembrou.
E continuou: "Foi tudo tão violento a ponto de eu esquecer. Só consegui lembrar disso de novo na terapia, anos depois, e chorei muito. Fiquei muito mal porque foi bem forte".
Leão Lobo foi um dos primeiros apresentadores a falar abertamente de sua sexualidade na TV. "Precisamos discutir e militar, mas com sutileza. Tudo o que é excessivo acaba indo para um caminho contrário. Não adianta ir para a Parada (Gay) e ficar pelado, tirar a roupa... Não precisa disso. A palavra é tudo", opinou.