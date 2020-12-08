Covid-19: clã Kardashian cancela festa de Natal pela 1ª vez desde 1978

Khloé Kardashian foi às redes sociais explicar que a família decidiu não realizar sua tradicional festa anual de Natal neste ano. Será a primeira vez em 42 anos que a festividade não acontecerá no clã Kardashian Jenner, que teve a primeira edição executada em 1978.
"Os casos de Covid-19 estão saindo do controle na Califórnia. Nós decidimos não dar uma festa de Natal esse ano. É a primeira vez que não vamos ter a festa desde 1978, acredito eu. Saúde e segurança em primeiro lugar! A pandemia deve ser levada a sério", escreveu Khloé, pelo Twitter. E continuou: "Não fizemos nada. Nem fotos. A Covid-19 tomou conta".
Em outubro, a socialite chegou a revelar que teve a doença e detalhou: "Eu já sofria com enxaquecas, mas essa foi a dor de cabeça mais louca que tive. A tosse queimava meu peito".