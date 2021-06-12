Morena iluminada: cinco dicas de como cuidar da tonalidade do cabelo

Periodicamente, despontam novas tendências para os cabelos que arrematam o coração das brasileiras. A moda do momento envolve clarear parte dos fios de forma muito natural. “Morena iluminada é a tendência de fazer algumas mechas mais claras, do comprimento para as pontas, com acabamento esfumado. Ela é uma técnica que não sairá de cena tão cedo, pois consegue manter a identidade visual da mulher ao passo em que ainda suaviza o seu semblante, ajudando a iluminar o rosto e a pele”, diz Ruth Damaris, hairstylist visagista do Viss Cabeleireiros.
Os tons populares para o ‘morena iluminada’, como o mel, o chocolate e o doce de leite, harmonizam com a cor dos olhos de boa parte das brasileiras sem que haja um contraste muito forte com a raiz ou sobrancelhas. “Juliana Paes é um ótimo exemplo de adepta. A atriz varia entre tons mais claros ou menos claros, entre o verão e o inverno. Aliás, o morena iluminada combina muito bem com períodos mais frios, dando um ar muito chique ao visual”, completa Ruth.
Outras famosas que ficaram lindas com o estilo? A apresentadora Adriane Galisteu, em sua fase morena, e as atrizes Isis Valverde e Giovanna Antonelli.
CUIDADOS
Como em muitos casos é necessário um processo leve de descoloração das mechas, é interessante fornecer um cuidado extra aos cabelos. Eles englobam o uso de cosméticos de hidratação, de nutrição e de reconstrução, pois os fios impactados pelos agentes químicos, que retiram os pigmentos naturais e abrem caminho para os tonalizantes, precisam recuperar água e proteínas, evitando assim o aspecto sem brilho e sem vida das mechas.
Sobre idas ao salão, o “morena iluminada” é um dos estilos mais simples de manter, pois você pode ficar mais de três meses sem precisar de retoques, uma vez que o que é impactado pelos cabelos mais claros são comprimento e pontas.
Cinco dicas de como cuidar do tom do momento:
- Usar xampus próprios para morenas, que possuem pigmentos escuros em sua fórmula, faz com que os fios não despigmentem tão facilmente, mantendo o morena iluminada bonito por mais tempo e sem precisar recorrer ao tonalizante em um menor espaço de tempo;
- É essencial evitar a exposição dos cabelos ao sol sem fotoproteção. Os raios solares também funcionam desbotando as mechas conquistadas durante o processo. Leave-in, em creme ou spray, é ótimo para fazer essa barreira contra os efeitos danosos dos raios UVA e UVB sobre a estrutura capilar;
- Muitas mulheres ficam na dúvida sobre qual é o melhor tom para conquistar o efeito morena iluminada. Para Wesley Nóbrega, hairstylist do Salão 1838, quando clareamos os fios escuros já deixamos as mechas no tom de castanho-claro, com fundo puxado para o marrom. Porém, algumas vezes é necessário tonalizar as madeixas com cores que possam evitar o seu avermelhamento. “Usamos alguns tonalizantes como os .1 e .2 para dar essa quebrada. Por exemplo, 6.1 ou 7.2”, diz Wesley;
- Usar de forma rotineira produtos com potencial hidratante, entre xampus, máscaras, condicionadores e leave-in, faz com que o efeito ‘morena iluminada’ dure mais. Eles são ótimos para manter o tom como quando você o fez em salão e ainda deixam todos os outros fios com brilho e corpo;
- Evite fazer escova progressiva ou qualquer outro protocolo de alisamento dos fios após se tornar morena iluminada, que, normalmente, contempla algum processo de clareamento dos fios. Esses tratamentos alisantes desbotam muito as mechas e tiram o gloss iluminado, além de deixá-las desvitalizadas e ásperas.