Morena iluminada: cinco dicas de como cuidar da tonalidade do cabelo

A atriz Giovanna Antonelli é adepta da tonalidade no cabelo Crédito: @Giovannaantonelli

Periodicamente, despontam novas tendências para os cabelos que arrematam o coração das brasileiras. A moda do momento envolve clarear parte dos fios de forma muito natural. “Morena iluminada é a tendência de fazer algumas mechas mais claras, do comprimento para as pontas, com acabamento esfumado. Ela é uma técnica que não sairá de cena tão cedo, pois consegue manter a identidade visual da mulher ao passo em que ainda suaviza o seu semblante, ajudando a iluminar o rosto e a pele”, diz Ruth Damaris, hairstylist visagista do Viss Cabeleireiros.

Os tons populares para o ‘ morena iluminada ’, como o mel, o chocolate e o doce de leite, harmonizam com a cor dos olhos de boa parte das brasileiras sem que haja um contraste muito forte com a raiz ou sobrancelhas. “Juliana Paes é um ótimo exemplo de adepta. A atriz varia entre tons mais claros ou menos claros, entre o verão e o inverno. Aliás, o morena iluminada combina muito bem com períodos mais frios, dando um ar muito chique ao visual”, completa Ruth.

Outras famosas que ficaram lindas com o estilo? A apresentadora Adriane Galisteu, em sua fase morena, e as atrizes Isis Valverde e Giovanna Antonelli.

CUIDADOS

Como em muitos casos é necessário um processo leve de descoloração das mechas, é interessante fornecer um cuidado extra aos cabelos. Eles englobam o uso de cosméticos de hidratação, de nutrição e de reconstrução, pois os fios impactados pelos agentes químicos, que retiram os pigmentos naturais e abrem caminho para os tonalizantes, precisam recuperar água e proteínas, evitando assim o aspecto sem brilho e sem vida das mechas.

Sobre idas ao salão, o “morena iluminada” é um dos estilos mais simples de manter, pois você pode ficar mais de três meses sem precisar de retoques, uma vez que o que é impactado pelos cabelos mais claros são comprimento e pontas.

Cinco dicas de como cuidar do tom do momento: