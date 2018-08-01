Morena iluminada: clareamento é tendência entre as mulheres

Apostar no clareamento das mechas tem se tornado uma prática comum entre as mulheres que querem mudar o visual, mas não desejam colorir todos os fios de uma só vez. Entre as técnicas mais usadas no momento, uma vem se destacando e já virou tendência entre o público feminino: a morena iluminada.

Edilane Neves, cabeleireira e proprietária do salão Studio Praia, localizado na Praia do Canto , em Vitória, explica que esse procedimento consiste em clarear as pontas do cabelo, deixando as raízes mais escuras, dando aos fios um visual mais moderno e natural.

“A técnica morena iluminada está em alta e, como o próprio nome já diz, tem o objetivo de realçar e iluminar o rosto da cliente. Ela serve principalmente para quem tem o cabelo todo natural e tem medo de usar química”, afirma.

Em busca de uma mudança no visual, a empresária Barbara Ferretti, 25 anos, se rendeu à técnica morena iluminada e ficou satisfeita com o resultado.

“Eu já fiz essa técnica com a Edilane duas vezes. Queria mudar um pouco a aparência, dar uma iluminada no rosto e o resultado foi excelente. Fiquei muito feliz porque não danifica os fios, a raiz fica bem esfumada e, principalmente, o cabelo fica bem hidratado”, conta Barbara.

Tipos de cabelo

As mechas iluminadas combinam com cabelos de todos os tipos e tamanhos, sejam eles lisos, ondulados e cacheados, por exemplo. No entanto, o ideal é que o clareamento seja feito por um profissional, para que ele possa indicar a melhor tonalidade para cada cabelo e tom de pele.

“A técnica morena iluminada fica boa em mulheres que têm a pele negra, morena e até as mais clarinhas. Em relação às cores, o avelã e o castanho-dourado são as que estão mais em alta”, revela Edilane, que gasta, em média, de duas a três horas por procedimento no Studio Praia.

Ao ar livre

Com os cuidados e a preocupação com o cabelo cada vez mais alta, vem crescendo também o número de mulheres que estão preferindo fazer esse clareamento de forma mais natural, sem a utilização do papel-alumínio.

Esse novo método, conhecido como mechas ao ar livre, também é realizado no Studio Praia há três anos.

“A técnica ao ar livre é bastante indicada para quem tem o cabelo virgem, sem química, porque ela é menos agressiva aos fios, já que não utiliza o papel-alumínio. Nesse procedimento ao ar livre, o cabelo vai abrindo naturalmente e os fios conseguem ficar, ao mesmo tempo, bem hidratados”, finaliza Edilane.

Serviço

Studio Praia

Endereço: Rua Chapot Presvot, 373, Vitória

Telefones: (27) 3207-8903 e (27) 3207-8908