Morena iluminada: clareamento é tendência entre as mulheres

Apostar no clareamento das mechas tem se tornado uma prática comum entre as mulheres que querem mudar o visual, mas não desejam colorir todos os fios de uma só vez. Entre as técnicas mais usadas no momento, uma vem se destacando e já virou tendência entre o público feminino: a morena iluminada.
Edilane Neves, cabeleireira e proprietária do salão Studio Praia, localizado na Praia do Canto, em Vitória, explica que esse procedimento consiste em clarear as pontas do cabelo, deixando as raízes mais escuras, dando aos fios um visual mais moderno e natural.
“A técnica morena iluminada está em alta e, como o próprio nome já diz, tem o objetivo de realçar e iluminar o rosto da cliente. Ela serve principalmente para quem tem o cabelo todo natural e tem medo de usar química”, afirma.
Em busca de uma mudança no visual, a empresária Barbara Ferretti, 25 anos, se rendeu à técnica morena iluminada e ficou satisfeita com o resultado.
“Eu já fiz essa técnica com a Edilane duas vezes. Queria mudar um pouco a aparência, dar uma iluminada no rosto e o resultado foi excelente. Fiquei muito feliz porque não danifica os fios, a raiz fica bem esfumada e, principalmente, o cabelo fica bem hidratado”, conta Barbara.
Tipos de cabelo
As mechas iluminadas combinam com cabelos de todos os tipos e tamanhos, sejam eles lisos, ondulados e cacheados, por exemplo. No entanto, o ideal é que o clareamento seja feito por um profissional, para que ele possa indicar a melhor tonalidade para cada cabelo e tom de pele.
“A técnica morena iluminada fica boa em mulheres que têm a pele negra, morena e até as mais clarinhas. Em relação às cores, o avelã e o castanho-dourado são as que estão mais em alta”, revela Edilane, que gasta, em média, de duas a três horas por procedimento no Studio Praia.
Ao ar livre
Com os cuidados e a preocupação com o cabelo cada vez mais alta, vem crescendo também o número de mulheres que estão preferindo fazer esse clareamento de forma mais natural, sem a utilização do papel-alumínio.
Esse novo método, conhecido como mechas ao ar livre, também é realizado no Studio Praia há três anos.
“A técnica ao ar livre é bastante indicada para quem tem o cabelo virgem, sem química, porque ela é menos agressiva aos fios, já que não utiliza o papel-alumínio. Nesse procedimento ao ar livre, o cabelo vai abrindo naturalmente e os fios conseguem ficar, ao mesmo tempo, bem hidratados”, finaliza Edilane.
Serviço
Studio Praia
Endereço: Rua Chapot Presvot, 373, Vitória
Telefones: (27) 3207-8903 e (27) 3207-8908
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 9 às 19 horas