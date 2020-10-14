Maquiagem e cosméticos podem reduzir eficácia das máscaras; saiba como evitar

Mulher maquiada com máscara Crédito: Reprodução Instagram / @maybelinenybrasil

Apesar da reabertura do comércio e de outros serviços, os números de casos devido ao COVID-19 ainda são altos. Por isso, o uso de máscara continua sendo fundamental. No entanto, os aficionados por skincare devem tomar cuidado com os produtos que são aplicados sob a máscara, já que certos cosméticos podem prejudicar a eficácia desses equipamentos de proteção. Certos produtos cosméticos, incluindo fotoprotetores e cremes formulados com veículos pesados, podem depositar impurezas na máscara e levar a diminuição da filtragem do ar, reduzindo sua eficácia na hora de impedir a passagem de agentes patógenos como Coronavírus. E o alerta também vale para maquiagens, que, além de tornarem a máscara uma barreira menos efetiva contra os microrganismos, também impedem que o equipamento seja reutilizado, já que, ao entrar em contato com a maquiagem, passa a ser considerado como contaminado, sendo preciso então descartá-lo, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Resolver a questão da maquiagem é simples, bastando utilizá-la apenas na parte superior do rosto, que não fica coberta pela máscara. Mas deixar de realizar a rotina skincare, principalmente no que diz respeito à hidratação e fotoproteção, não é uma opção, afinal, essa é a maneira mais eficaz de prevenir o surgimento de irritação, vermelhidão e coceira devido ao atrito provocado pela máscara. Logo, o ideal é optar em cosméticos formulados em veículos mais leves, como séruns e géis, de preferência que sejam hipoalergênicos (sem perfumes nem conservantes), e possuam ação emoliente, hidratante, regeneradora, calmante e anti-inflamatória para reduzir a irritação da pele.

Além disso, espere o produto ser reabsorvido completamente pela pele antes de colocar a máscara, destaca a dermatologista. Entre as opções interessantes no mercado para hidratar a pele sob a máscara está, por exemplo, o Hydragel, da Buona Vita, um hidratante de toque seco e textura leve capaz de controlar a oleosidade e reduzir o brilho, além de estimular a renovação celular e exercer ação calmante, diminuindo a irritação da pele. Já para proteger da pele, vale a pena apostar em fotoprotetores como o Biosole Mat FPS 50, da Ada Tina Italy, um protetor solar para o rosto com ação matificante, anti-idade e antioxidante capaz de controlar a oleosidade da pele por 12 horas, além de proteger a pele contra os malefícios causados pelos radicais livres.

Além disso, é importante realizar a higienização diária do tecido cutâneo, o que deve ser feito com sabonetes específicos para o seu tipo de pele. Quem possui pele oleosa deve optar por sabonetes líquidos formulados com ativos seborreguladores, enquanto quem possui a pele mais ressecada precisa realizar a limpeza com mousses mais hidratantes, afirma a Dra. Paola. Mas, independentemente do tipo de pele, o ideal nesse momento é investir no uso de produtos mais suaves para não causar ainda mais agressões ao tecido, como a Acqua Micellare, da Ada Tina Italy, uma solução micelar com alto poder demaquilante e purificante, sendo capaz de remover com facilidade a maquiagem mais resistente, a oleosidade e os resíduos de poluição e outras impurezas que se aderem à pele ao longo do dia sem ressecá-la ou irritá-la.

Segundo a Dra. Paola, outro problema causado pelas máscaras que deve ser solucionado com a rotina diária de cuidados com a pele é o surgimento de cravos e espinhas. O uso excessivo de máscaras pode sim causar acne, já que desidrata a pele e obstrui os poros, favorecendo o aparecimento da condição, completa. É claro que o problema da acne tem causa multifatorial, mas uma boa rotina skincare e o uso de produtos adequados evita que a máscara seja um fator desencadeante.

Então, inclua na sua rotina, de uma a duas vezes por semana, um esfoliante que desobstrua os poros sem prejudicar a pele, como o Esfoliante Tribeca, da B.URB, que é capaz de remover impurezas e células mortas da pele e ajudar na renovação celular. Aposte também em cosméticos específicos para o tratamento da acne, como o Prosec, da Buona Vita, um sérum desenvolvido com probiótico para o tratamento de espinhas e cravos que promove ação anti-inflamatória e bacteriostática, controle da oleosidade e do brilho e redução dos poros.