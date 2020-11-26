Foco no olhar: especialista faz o guia dos cílios postiços

Destacar o olhar e criar uma produção marcante nunca foi tão prático. Os sites e redes sociais estão cheios de dicas e tutoriais sobre como fazer uma make de arrasar na região dos olhos. Mas poucas pessoas falam sobre como aplicar e usar os cílios postiços, um grande aliado da maquiagem e da beleza, de uma forma geral. Para muitas pessoas o acessório ainda deixa algumas dúvidas, desde a escolha até sua remoção, e para acabar de vez com elas a beauty artist parceira da Belliz, Paola Gandolpho, preparou um guia de cílios postiços para nunca mais errar. Confira!
Como escolher os cílios ideais?
Tudo vai depender da intensidade que se quer aplicar ao olhar. Para não errar, é preciso prestar bastante atenção às numerações que identificam os cílios nas embalagens. Existem tamanhos variados que vão de curto a superlongo, com volumes que se diferenciam pela quantidade de fios. Para quem nunca teve contato com cílios, indico um tamanho curto de volume 3, por exemplo. O modelo vai criar um olhar delicado e ainda sim com personalidade, sugere Paola.
Como preparar?
Depois de escolher os cílios, abra a embalagem e pegue o acessório pela base, nunca pelos fios, para não deformar a curvatura. Com a ajuda de uma pinça, posicione os cílios postiços sobre a raiz dos fios naturais e meça o comprimento. Caso estejam maiores que o formato dos olhos, corte alguns tufinhos dos cantos externos para não prejudicar o formato dos fios.
Como aplicar?
Sobre o dorso da mão, pingue uma gota de cola para cílios postiços e passe a base do acessório sobre ela. Espere por 30 segundos, até que a cola esteja um pouco mais seca para facilitar a aplicação e, então, com a ajuda de um aplicador, posicione os cílios postiços rentes à raiz dos cílios naturais - sempre na pele e não nos fios. Em seguida, pressione por alguns segundos até sentir que o acessório está firme, esclarece a profissional. E reforça: principalmente para iniciantes, o aplicador é essencial. Isso porque ele acompanha o formato dos olhos, fazendo com que a base dos cílios seja fixada no local correto da pálpebra, sem qualquer dificuldade.
Como remover?
Algumas pessoas têm o hábito de simplesmente puxar os cílios dos olhos quando querem removê-los, mas esse atrito pode danificar tanto os cílios postiços, quanto os naturais, explica a especialista. O ideal, segundo ela, é umedecer um cotonete com água morna e esfregar levemente a base dos cílios para que a cola amoleça e eles descolem. Depois, basta puxá-los com cuidado que eles sairão com facilidade.
Quantas vezes se pode usar os mesmos cílios?
Segundo a profissional, não existe um número certo de vezes que os cílios podem ser reaproveitados, isso vai depender do cuidado que se tem com eles. Por isso, é superimportante limpá-los depois de cada uso, antes de guardá-los. A higienização é bem simples, basta colocar os cílios em um recipiente com água morna e shampoo neutro por alguns minutos. Depois, retire-os da água e, com uma pinça, puxe com bastante cuidado o restante da cola da base. Para remover o rímel, passe um algodão com demaquilante sobre os fios, explica. Para não prejudicar a curvatura do acessório, é preciso garantir que eles estejam secos antes de serem guardados.