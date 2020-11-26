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Foco no olhar: especialista faz o guia dos cílios postiços

A beauty artist Paola Gandolpho tira as principais dúvidas sobre a aplicação e o uso de um dos principais aliados da make
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 06:01

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 06:01

Vários tipos de cílios postiços
Há vários tipos de cílios postiços no mercado, a escolha vai depender da intensidade que se quer aplicar ao olhar. Crédito: Divulgação/Belliz
Destacar o olhar e criar uma produção marcante nunca foi tão prático. Os sites e redes sociais estão cheios de dicas e tutoriais sobre como fazer uma make de arrasar na região dos olhos. Mas poucas pessoas falam sobre como aplicar e usar os cílios postiços, um grande aliado da maquiagem e da beleza, de uma forma geral. Para muitas pessoas o acessório ainda deixa algumas dúvidas, desde a escolha até sua remoção, e para acabar de vez com elas a beauty artist parceira da Belliz, Paola Gandolpho, preparou um guia de cílios postiços para nunca mais errar. Confira!

Como escolher os cílios ideais?

Tudo vai depender da intensidade que se quer aplicar ao olhar. Para não errar, é preciso prestar bastante atenção às numerações que identificam os cílios nas embalagens. Existem tamanhos variados que vão de curto a superlongo, com volumes que se diferenciam pela quantidade de fios. Para quem nunca teve contato com cílios, indico um tamanho curto de volume 3, por exemplo. O modelo vai criar um olhar delicado e ainda sim com personalidade, sugere Paola.

Como preparar?

Depois de escolher os cílios, abra a embalagem e pegue o acessório pela base, nunca pelos fios, para não deformar a curvatura. Com a ajuda de uma pinça, posicione os cílios postiços sobre a raiz dos fios naturais e meça o comprimento. Caso estejam maiores que o formato dos olhos, corte alguns tufinhos dos cantos externos para não prejudicar o formato dos fios.

Como aplicar?

Alongamento e cílios postiços podem causar queimadura na ressonância
Principalmente para iniciantes, o aplicador é essencial. Isso porque ele acompanha o formato dos olhos, fazendo com que a base dos cílios seja fixada no local correto da pálpebra Crédito: Pinterest
Sobre o dorso da mão, pingue uma gota de cola para cílios postiços e passe a base do acessório sobre ela. Espere por 30 segundos, até que a cola esteja um pouco mais seca para facilitar a aplicação e, então, com a ajuda de um aplicador, posicione os cílios postiços rentes à raiz dos cílios naturais - sempre na pele e não nos fios. Em seguida, pressione por alguns segundos até sentir que o acessório está firme, esclarece a profissional. E reforça: principalmente para iniciantes, o aplicador é essencial. Isso porque ele acompanha o formato dos olhos, fazendo com que a base dos cílios seja fixada no local correto da pálpebra, sem qualquer dificuldade.

Como remover?

Algumas pessoas têm o hábito de simplesmente puxar os cílios dos olhos quando querem removê-los, mas esse atrito pode danificar tanto os cílios postiços, quanto os naturais, explica a especialista. O ideal, segundo ela, é umedecer um cotonete com água morna e esfregar levemente a base dos cílios para que a cola amoleça e eles descolem. Depois, basta puxá-los com cuidado que eles sairão com facilidade.

Quantas vezes se pode usar os mesmos cílios?

Segundo a profissional, não existe um número certo de vezes que os cílios podem ser reaproveitados, isso vai depender do cuidado que se tem com eles. Por isso, é superimportante limpá-los depois de cada uso, antes de guardá-los. A higienização é bem simples, basta colocar os cílios em um recipiente com água morna e shampoo neutro por alguns minutos. Depois, retire-os da água e, com uma pinça, puxe com bastante cuidado o restante da cola da base. Para remover o rímel, passe um algodão com demaquilante sobre os fios, explica. Para não prejudicar a curvatura do acessório, é preciso garantir que eles estejam secos antes de serem guardados.

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