Alongamento de cílios: saiba tudo sobre a técnica que conquista capixabas

Até nas maquiagens mais básicas o rímel é um dos produtos mais indispensáveis, pois garante maior design e curvatura dos cílios. Mas hoje, graças a extensão de cílios, já é possível acordar e dormir com os cílios perfeitos - sem nenhum produto de make.
A técnica de alongar os cílios nasceu na Ásia, e ao longo dos últimos 20 anos se popularizou pelos Estados Unidos, Europa, e agora já faz parte da vida de muitos e muitas capixabas. De acordo com a lash designer Karolina Braun a extensão de cílios trata-se de uma técnica onde são aplicados fios sintéticos - iguais aos naturais - no cílio natural.
Após a aplicação deve-se tomar alguns cuidados alertados pela profissional, como: “Nas primeiras 24 horas não se deve enxaguar o rosto, e vale lembrar que como o cílios já vem pronto para uso, por isso não é preciso usar o rímel depois da aplicação”, explica Karolina.
No alongamento de cílios existem diferentes tipos, e a lash designer detalhou todos eles. Confira:
FIO A FIO CLÁSSICA:
Apenas um fio sintético é colado no fio natural da pessoa.
VOLUME RUSSO:
Um leque de fios - até 6 fios - com espessura mais fina é colado em apenas um fio natural, promovendo mais volume a extensão.
LASH LIFTING:
Nessa modalidade não são colados fios sintéticos, mas aplicados produtos que hidratam os fios naturais e deixam o fio natural mais preto e curvado.
QUEM USA APROVA
A empresária Danielle do Carmo é adepta do alongamento tipo “Volume Russo”, e usa há dois anos, fazendo manutenções mensais, a cada 21 dias. Para ela, o alongamento não traz desconfortos, e proporciona mais praticidade nas atividades do dia: “Vou a piscina, academia, e mesmo se transpiro não tenho problemas com aquele ‘rímel’ que ficava escorrendo às vezes. Porque agora, só acordo, passo uma escovinha (nos cílios), um protetor solar e já estou bem arrumada para encarar o dia”, confessa ela.