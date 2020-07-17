Aprenda a colar cílios de canto e dar um ‘up’ no look de máscara

Com o uso constante das máscaras, a maquiagem dos olhos ganhou ainda mais importância na produção e todo mundo sabe que os cílios são essenciais pra um olhar marcante. Por isso, essa semana eu trouxe alguns truques pra te ajudar a arrasar no look. O truque é colar os cílios só no cantinho, rápido, prático e já garante aquela levantada no olhar.