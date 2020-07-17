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Beleza para Todxs

Aprenda a colar cílios de canto e dar um ‘up’ no look de máscara

Veja vídeo com alguns truques pra colocar cílios volumosos no canto externo do olho com facilidade e dar um toque incrível na sua produção

Públicado em 

17 jul 2020 às 18:00
Aline Bretas

Colunista

Aline Bretas

Aline Bretas; como colar cílios.
Aline Bretas ensina como colar cílios. Crédito: Arquivo pessoal
Com o uso constante das máscaras, a maquiagem dos olhos ganhou ainda mais importância na produção e todo mundo sabe que os cílios são essenciais pra um olhar marcante. Por isso, essa semana eu trouxe alguns truques pra te ajudar a arrasar no look. O truque é colar os cílios só no cantinho, rápido, prático e já garante aquela levantada no olhar.
Colar cílios sempre foi considerado um vilão pra quem não tem muita prática de maquiagem, mas não é um bico de sete cabeças. As dicas dessa semana vão te ajudar a tornar esse processo ainda mais fácil. Confira o vídeo e tente reproduzir na sua casa:

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Aline Bretas

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