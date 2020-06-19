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Saiba como cuidar da sua pele com argila amarela

"Ela pode ser usada em todos os tipos de pele, mas o uso é mais indicado para pelas secas e maduras, em que seu potencial de ação é maior"

Públicado em 

19 jun 2020 às 19:33
Aline Bretas

Colunista

Aline Bretas

Aline Bretas usando argila amarela no rosto
A argila amarela estimula a produção de colágeno. Crédito: Arquivo pessoal
Que a argila é uma ótima aliada na rotina de skincare não é uma novidade, mas a amarela tem seu diferencial. Dentre os vários tipos de argila, a amarela funciona como um excelente rejuvenescedor, graças à presença do silício em sua composição. Ela pode ser usada em todos os tipos de pele, mas o uso é mais indicado para pelas secas e maduras, em que seu potencial de ação é maior. A argila amarela é um elemento catalisador para formação de colágeno da pele e para aumentar a elasticidade, reduzindo as rugas. Dessa forma, ela combate e retarda o envelhecimento da pele.
Além dela, vamos usar também o óleo essencial de gerânio que é rejuvenescedor e regenerador da pele, ótimo para acne, psoríase, eczemas e rosácea. Confira todos os detalhes no vídeo abaixo:

Aline Bretas

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