Saiba como cuidar da sua pele com argila amarela

Que a argila é uma ótima aliada na rotina de skincare não é uma novidade, mas a amarela tem seu diferencial. Dentre os vários tipos de argila, a amarela funciona como um excelente rejuvenescedor, graças à presença do silício em sua composição. Ela pode ser usada em todos os tipos de pele, mas o uso é mais indicado para pelas secas e maduras, em que seu potencial de ação é maior. A argila amarela é um elemento catalisador para formação de colágeno da pele e para aumentar a elasticidade, reduzindo as rugas. Dessa forma, ela combate e retarda o envelhecimento da pele.