Maquiadora ensina truques para você aplicar cílios postiços em casa

Você tem um tremelique só de pensar em colocar cílios postiços? Acha uma técnica muito difícil. Então este vídeo é para você. Nele, a maquiadora e colunista da Revista.ag Aline Bretas mostra o passo a passo para você dar um 'up' no olhar.
Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 14:02
Públicado em
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados