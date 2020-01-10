Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza Para Todxs

Maquiadora ensina truques para você aplicar cílios postiços em casa

Aline Bretas mostra um jeito prático de dar um 'up' no olhar

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 14:02

Públicado em 

10 jan 2020 às 14:02
Aline Bretas

Colunista

Aline Bretas

Aline Bretas, maquiadora e colunista da Revista.ag, ensina a colocar cílios postiços Crédito: Divulgação
Você tem um tremelique só de pensar em colocar cílios postiços? Acha uma técnica muito difícil. Então este vídeo é para você.  Nele, a maquiadora e colunista da Revista.ag Aline Bretas mostra o passo a passo para você dar um 'up' no olhar.

Veja Também

Saiba como retocar a maquiagem do jeito certo

VÍDEO| Aprenda a fazer delineado colorido

Aline Bretas

Tópicos Relacionados

Beleza Maquiagem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados