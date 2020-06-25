Falta de sutiã na quarentena pode acelerar a queda dos seios?

Nas mulheres de mamas pequenas, a pele tem uma menor carga para suportar e os peitos demoram mais pra cair Crédito: Reprodução Instagram

A quarentena foi a chance perfeita para quem não simpatiza muito com o sutiã se ver livre dele por muito tempo. A sensação de chegar em casa e já correr pra tirar o sutiã foi substituída por muitas quarenteners que escolheram se vestir com looks comfy e aproveitar a temporada em casa pra não se preocupar com o uso da peça.

Cristiane Batista (34) é do time que aproveitou o tempo em casa para não se importar tanto com a peça, o foco dela está no conforto e na funcionalidade. "Mesmo fora da quarentena, eu já compro as roupas estrategicamente pra não precisar do sutiã. Por ter seios maiores, geralmente, é mais difícil encontrar uma blusa ou cropped que dê uma boa sustentação", diz.

"Nesse período, eu não me atento muito a isso. O máximo que faço é tirar o pijama pra ter a sensação de 'dia iniciado'. Lido bem com o fato de que ele naturalmente vai cair e não vejo nenhum terror nisso, faz parte do ciclo da vida de uma mulher", complementa.

Essa realmente não deve ser a maior preocupação dessa época, afinal, é um processo natural. Mas há quem morra de medo de esse hábito fazer os peitos caírem. Sim, essa hora acaba chegando para todas, mas quem pode tenta evitar ao máximo. A boa notícia é que não é só o uso da peça íntima que interfere nos efeitos da gravidade, alguns dos fatores, inclusive, são controláveis e com hábitos simples dá pra desacelerar esse processo.

"Vale a pena usar o sutiã. Principalmente quando se faz atividades físicas de impacto" Adriano Batistuta - Cirurgião Plástico

O médico Adriano Batistuta é cirurgião plástico há mais de 20 anos e explica que a falta do uso de sutiã por longos períodos - como a quarentena - realmente pode acelerar a queda das mamas. Isso é mais evidente em quem tem as mamas volumosas e a pele fina. Por isso, vale a pena usar o sutiã. Principalmente quando se faz atividades físicas de impacto, como corridas, aconselha o médico.

Nas mulheres de mamas pequenas, a pele tem uma menor carga para suportar. Com isso, os seios demoram mais para sofrer essa queda, complementa.

Adriano Batistuta alerta para a individualidade de cada seio, o processo de queda pode variar de acordo com o tipo de pele e o tamanho das mamas. Crédito: Divulgação

Além do sutiã

A questão da flacidez não tem a ver só com sutiã. Ela envolve vários fatores como tabagismo, grandes variações de peso e aspectos naturais como genética e envelhecimento. Com o passar dos anos, o estímulo hormonal em mulheres diminui e as glândulas mamárias são substituídas por gordura que ocupa mais espaço, há uma expansão da pele e os seios se tornam naturalmente mais flácidos.

Além disso, alguns hábitos podem ser excluídos da sua rotina pra colaborar com o adiamento da queda. O primeiro deles é o exercício físico, que acelera o metabolismo e colabora com a saúde da pele, afastando a flacidez e a consequente a queda.