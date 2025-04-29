Quem era o motorista que morreu em grave acidente na BR 101, em São Mateus

Selmo Pereira de Oliveira, de 54 anos, morreu em acidente na BR 101 em São Mateus Crédito: Acervo pessoal

Selmo conduzia um caminhão Mercedes-Benz, com uma lona azul. Ele ficou com o corpo preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A vítima foi retirada do veículo por volta das 10h pelo Corpo de Bombeiros , em um trabalho considerado difícil pela corporação.

Conforme a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, Selmo saiu da cidade mineira de Pirapetinga e seguia sentido a Montanha, no extremo Norte do Espírito Santo, para fazer entrega em uma indústria de laticínios. A vítima prestava serviço com o veículo, que não era de sua propriedade, e era a segunda ou a terceira viagem que a vítima fazia com o Mercedes-Benz.

Mesmo nós pedindo para parar, ele falava que morreria dirigindo Joana Pereira de Oliveira - Farmacêutica e sobrinha de Selmo

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal apura as causas. O corpo de Selmo foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Dois feridos

Conforme a PRF, o motorista que dirigia uma carreta Scania foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. Ele sofreu ferimentos leves.

O motorista da outra carreta Scania ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, em um trabalho que começou por volta das 2h e terminou depois das 7h, conforme a corporação. O estado de saúde dele é considerado grave.