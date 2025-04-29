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Era de MG

Quem era o motorista que morreu em grave acidente na BR 101, em São Mateus

Selmo Pereira de Oliveira, de 54 anos, saiu da cidade mineira de Pirapetinga e iria entregar produtos para um latícinio que fica em Montanha

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 12:02

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 abr 2025 às 12:02
Selmo Pereira de Oliveira, de 54 anos, morreu em acidente na BR 101 em São Mateus
Selmo Pereira de Oliveira, de 54 anos, morreu em acidente na BR 101 em São Mateus Crédito: Acervo pessoal
"Ele trabalhou a vida inteira por caminhão, era apaixonado por dirigir e era a vida dele”, disse Joana Pereira de Oliveira, de 31 anos, sobrinha de Selmo Pereira de Oliveira, de 54 anos, vítima do grave acidente envolvendo cinco veículos, ocorrido sobre a ponte do Rio Cricaré, na altura do km 65 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (29), por volta de 1h. Outras duas pessoas ficaram feridas.
Selmo conduzia um caminhão Mercedes-Benz, com uma lona azul. Ele ficou com o corpo preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A vítima foi retirada do veículo por volta das 10h pelo Corpo de Bombeiros, em um trabalho considerado difícil pela corporação.
Conforme a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, Selmo saiu da cidade mineira de Pirapetinga e seguia sentido a Montanha, no extremo Norte do Espírito Santo, para fazer entrega em uma indústria de laticínios. A vítima prestava serviço com o veículo, que não era de sua propriedade, e era a segunda ou a terceira viagem que a vítima fazia com o Mercedes-Benz.
Mesmo nós pedindo para parar, ele falava que morreria dirigindo
Joana Pereira de Oliveira - Farmacêutica e sobrinha de Selmo
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal apura as causas. O corpo de Selmo foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Dois feridos

Conforme a PRF, o motorista que dirigia uma carreta Scania foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. Ele sofreu ferimentos leves.
O motorista da outra carreta Scania ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, em um trabalho que começou por volta das 2h e terminou depois das 7h, conforme a corporação. O estado de saúde dele é considerado grave.
O condutor que estava na direção da carreta da Volkswagen saiu ileso e o veículo dele já foi removido do local. O motorista do carro não foi encontrado no local.

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Bombeiros BR 101 PRF São Mateus eco 101 Região Norte do ES
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