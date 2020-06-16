Inverno chegando: como tratar os lábios e evitar que eles rachem

Beber água e esfoliar os lábios estão entre as dicas. Crédito: Freepik

Quem nunca ficou com os lábios rachados no inverno que atire a primeira pedra. Dias secos e frios, pouca ingestão de água, e a falta de cuidados leva a perda da camada natural que protege os lábios. Roseli Siqueira, esteticista e cosmetóloga, explica que isso resulta desde uma textura áspera e seca, descamação, chegando a fissuras e rachaduras.

"Os lábios possuem a epiderme com camada de queratina mais fina do que a da face. Não têm glândulas sebáceas e sudoríparas, que, por exemplo, protegem contra a perda de água", argumenta a especialista, que tem entre suas clientes a apresentadora Xuxa, a cantora Ivete Sangalo, a apresentadora Isabella Fiorentino e a atriz Zezé Polessa.

Por isso, quando a pele dos lábios perde a umidade natural, sua elasticidade diminui levando a fissuras e rachaduras. Quando é exposta a condições de desidratação, como excesso de sol ou de frio, eles ressecam e descamam. Até mesmo batons, com ácido salicílico na composição, desidratam.

Cuidados diários

Tire alguns segundos para proteger os lábios nessa temporada de outono-inverno. "Além de usar um hidratante específico, como manteiga de cacau, você pode aplicar óleo diariamente, principalmente o de baobá, que tem ação protetora. Pode ser até óleo de oliva, só não pode ser óleo mineral, tem que ser vegetal e natural", orienta Roseli, que ainda ensina uma técnica para melhorar a circulação e oxigenação da região. "Aplique óleo, cubra com o papel filme. Conte até 10 e tire. Isso garante uma hidratação rápida."

Mel + açúcar para esfoliar

A esfoliação é uma técnica que ajuda a remover as células mortas e aquelas pelinhas, mas não deve ser realizada se os lábios estiverem rachados e sensíveis. "Use uma colher de açúcar mascavo com mel. Aplique com movimentos suaves e lave", ensina Roseli Siqueira, que trabalha com produtos e tratamentos naturais há mais de 40 anos.

Beba água