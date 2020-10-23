Depilação: novo laser funciona em vários tons de pele e retira até pelos finos

Além de atender a mais tons de pele, o resultado definitivo demanda menos sessões que o método tradicional. Crédito: Shutterstock

A depilação a laser é um serviço cada vez mais procurado, seja pelo conforto da longa duração ou pela opção de eliminar de uma vez os incômodos pelos encravados. Pensando nisso, a depilação definitiva a laser, que antes era artigo de luxo para as pessoas com tons de pele mais claros, hoje já pode ser realizada em outros tons com toda a segurança. Outra novidade é que os pelos claros e finos também já conseguem ser eliminados com os novos aparelhos.

De acordo com Luciana Turino, fisioterapeuta dermatofuncional da Slim Med, o laser chamado Light Sheer, com ponteira tripla, possui como principal diferencial uma ponteira que emite a energia de maneira mais direcionada, que aumenta a precisão e a segurança do procedimento, proporcionando resultados bem interessantes e eliminando pelinhos finos e claros como os do buço, por exemplo.

A profissional explica que as novas máquinas possuem uma tecnologia que permite que a energia seja direcionada de maneira bastante assertiva e precisa, permitindo que até pelos finos sejam atingidos. Na antiga tecnologia isso não era possível e apenas os pelos mais grossos e escuros eram captados.

O fato de a energia ser distribuída de maneira assertiva também é responsável por diminuir a dor, pois nesses novos aparelhos, o feixe de luz é absorvido pela melanina do folículo capilar, elevando a temperatura e causando sua destruição. No método tradicional, parte do raio é absorvida pela pele, provocando o seu aquecimento e aumentando os riscos de queimaduras, complementa Luciana.

Outros pontos de depilação

Áreas delicadas e com a pele mais sensível, como as das narinas e orelhas, também já podem ser depiladas de maneira definitiva, o que também é uma novidade. Antes essas áreas, assim como as peles mais escuras, sofriam com o risco de queimaduras indesejadas, explica a profissional.

Outro ponto é que um bom resultado de depilação definitiva nesses novos aparelhos é definido em cerca de 6 sessões em cada área. Antes, eram necessárias pelo menos 10 sessões, acrescenta.

Contraindicações

"Pessoas de pele bronzeada podem fazer, mas se ela estiver queimada ou após exposição excessiva ao sol, o procedimento não é recomendado" Luciana Turino - Fisioterapeuta dermatofuncional

Apesar das vantagens, é importante estar atento, esse tipo de laser não é recomendado em alguns casos. Peles que estejam sendo submetidas a tratamentos com ácido não devem fazer o procedimento na mesma época em que os ácidos estão sendo aplicados. Para peles queimadas de sol também não é indicado, orienta a profissional.