Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Adeus, pelos

Depilação: novo laser funciona em vários tons de pele e retira até pelos finos

O chamado Light Sheer com ponteira tripla promete remover até os pelos mais finos, como os das narinas, e é recomendado para todos os tons de pele

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 06:01
pernas; depilação; pele negra
Além de atender a mais tons de pele, o resultado definitivo demanda menos sessões que o método tradicional. Crédito: Shutterstock
A depilação a laser é um serviço cada vez mais procurado, seja pelo conforto da longa duração ou pela opção de eliminar de uma vez os incômodos pelos encravados. Pensando nisso, a depilação definitiva a laser, que antes era artigo de luxo para as pessoas com tons de pele mais claros, hoje já pode ser realizada em outros tons com toda a segurança. Outra novidade é que os pelos claros e finos também já conseguem ser eliminados com os novos aparelhos.
De acordo com Luciana Turino, fisioterapeuta dermatofuncional da Slim Med, o laser chamado Light Sheer, com ponteira tripla, possui como principal diferencial uma ponteira que emite a energia de maneira mais direcionada, que aumenta a precisão e a segurança do procedimento, proporcionando resultados bem interessantes e eliminando pelinhos finos e claros como os do buço, por exemplo.
A profissional explica que as novas máquinas possuem uma tecnologia que permite que a energia seja direcionada de maneira bastante assertiva e precisa, permitindo que até pelos finos sejam atingidos. Na antiga tecnologia isso não era possível e apenas os pelos mais grossos e escuros eram captados.
O fato de a energia ser distribuída de maneira assertiva também é responsável por diminuir a dor, pois nesses novos aparelhos, o feixe de luz é absorvido pela melanina do folículo capilar, elevando a temperatura e causando sua destruição. No método tradicional, parte do raio é absorvida pela pele, provocando o seu aquecimento e aumentando os riscos de queimaduras, complementa Luciana.

Veja Também

Dermatologia: avanços tecnológicos substituem os procedimentos tradicionais?

Outros pontos de depilação

Áreas delicadas e com a pele mais sensível, como as das narinas e orelhas, também já podem ser depiladas de maneira definitiva, o que também é uma novidade. Antes essas áreas, assim como as peles mais escuras, sofriam com o risco de queimaduras indesejadas, explica a profissional.
Outro ponto é que um bom resultado de depilação definitiva nesses novos aparelhos é definido em cerca de 6 sessões em cada área. Antes, eram necessárias pelo menos 10 sessões, acrescenta.

Contraindicações

"Pessoas de pele bronzeada podem fazer, mas se ela estiver queimada ou após exposição excessiva ao sol, o procedimento não é recomendado"
Luciana Turino - Fisioterapeuta dermatofuncional
Apesar das vantagens, é importante estar atento, esse tipo de laser não é recomendado em alguns casos. Peles que estejam sendo submetidas a tratamentos com ácido não devem fazer o procedimento na mesma época em que os ácidos estão sendo aplicados. Para peles queimadas de sol também não é indicado, orienta a profissional.
Pessoas de pele bronzeada podem fazer, mas se ela estiver queimada ou após exposição excessiva ao sol, o procedimento não é recomendado, finaliza.

Veja Também

Faltam menos de 100 dias para a chegada do verão, veja como se preparar para a estação

Gorduras do bem: na estética, na alimentação e nos cosméticos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parede de imóvel ficou com as marcas dos tiros no bairro Aparecida, em Cariacica
Dois homens morrem após ataque seguido de confronto com a PM em Cariacica
Imagem de destaque
Oxum: 5 formas de se conectar com a orixá do amor e da prosperidade 
Imagem de destaque
Do fundo do mar ao skincare: conheça os novos ativos marinhos da beleza coreana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados