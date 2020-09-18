Faltam menos de 100 dias para a chegada do verão, veja como se preparar para a estação

Na contagem regressiva para o verão, ainda dá tempo de ter uma rotina de cuidados com a beleza, alimentação e cabelos. Crédito: shutterstock

Já foi dada a largada para o início do verão. Mesmo que as projeções em relação ao coronavírus continuam incertas, a estação queridinha de muitos brasileiros promete chegar com altas temperaturas. E esse é o momento certo para iniciar os cuidados e preparativos pra estar com tudo pronto até o dia 21 de dezembro.

A dermatologista Lívia Borges destaca o aumento na procura de diversos procedimentos estéticos devido à proximidade do verão. São técnicas dedicadas a reduzir gordura e a retenção de líquido  como massagens, chás, criolipólise, Sculptra e uso de mantas  e, também, para promover melhorias na pele, como esfoliação corporal, peeling e limpeza, enumera.

Se a sua vontade é alcançar bons resultados a partir da cirurgia plástica, o cirurgião plástico Fabrício Reggiani indica alguns tipos de procedimentos não invasivos, nos quais a maior vantagem é a rapidez no pós-operatório. Um exemplo é CoolSculpting, um sistema que diminui aquelas gordurinhas localizadas, sem o uso de agulhas, faixas ou cintas e drenagens. Além disso, é possível ter uma redução de até 20% ou 30% na camada de gordura em uma única sessão, explica.

Para quem deseja rejuvenescer a pele, tratar ou prevenir a flacidez, o médico diz que é possível usar um procedimento estético injetável chamado Sculptra. Ele pode ser aplicado não só no rosto e pescoço, mas também nos braços, abdômen, coxas e glúteos. É um dos tratamentos mais eficientes do mercado, indicado para quem deseja ativar a formação de colágeno da pele, já que aumenta em até 400% a sua produção depois de aplicado, aponta.

Equilíbrio na alimentação

Para ajudar a parte estética, também é importante calibrar a alimentação para chegar com a saúde pronta para curtir os dias mais quentes. A nutricionista Fernanda Pignaton enfatiza a importância de beber água, principalmente no verão. Além disso, deve-se priorizar uma alimentação mais leve. As saladas são refrescantes e contém diversos nutrientes importantes para a regulação de todo o metabolismo, além de fibras que ajudam a equilibrar a flora intestinal, sugere.

Outra orientação muito importante é que alimentos gordurosos devem ser evitados, dando lugar a comidas saudáveis. Uma característica deste período é a diminuição da taxa de metabolismo basal, ou seja, há uma redução do gasto de calorias em repouso. Até por este motivo também, deve-se evitar excesso de sal, açúcar nas comidas e bebida alcoólicas, que contribuem para a desidratação e favorecem o acúmulo de gordura no organismo, orienta.

Se o seu objetivo é ter aquela pele bronzeada, é recomendado consumir pequenas porções de alimentos ricos em carotenóides, em especial o betacaroteno, que ajuda a potencializar e prolongar o efeito bronzeado. Dentre os exemplos de produtos com este tipo de substância estão: abóbora, mamão, laranja, oleaginosas, gérmen de trigo, batata doce, beterraba, cenoura, pimentão, agrião, brócolis, couve, espinafre e repolho. Eles auxiliam na produção da melanina, ajudam a proteger a pele dos efeitos nocivos do sol e aumentam a sua elasticidade, prevenindo o envelhecimento", indica

Preparando os fios para a chegada do verão

Verão é sinônimo de praia e piscina. Por conta disso, nossos cabeloso ficam muito expostos às altas temperaturas. Neste momento que antecede essa estação, é preciso preparar os cabelos tendo uma rotina de cuidados, de acordo com a farmacêutica tricologista Cristal Bastos. A recomendação é repor a hidratação natural dos fios, que é perdida pelo calor e pelo contato com o cloro da piscina ou a água salgada do mar. O ideal é nutrir os fios, repondo os lipídios, que formam uma película protetora em torno dos fios, mantendo a água dentro deles e protegendo de agressões externas. Além disso, também é necessário investir na reconstrução, repondo a queratina, que também é perdida por conta dos danos, lista.