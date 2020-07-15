Horário de verão continua suspenso e opiniões dos leitores divergem

Pousada do Farol, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Em nota técnica, o ministério avaliou que a economia de energia com a medida diminuiu nos últimos anos, devido a mudanças de hábito da população. A pouca efetividade na economia energética foi o argumento que norteou a suspensão do horário verão no ano passado. Estudos da área da saúde também apontaram que a medida afeta o relógio biológico das pessoas.

Quando foi criado, o horário de verão tinha por objetivo aliviar o pico de consumo, que era em torno das 18h, e trazer economia de energia na medida em que a iluminação solar era aproveitada por mais tempo. No entanto, nos últimos anos, o Ministério de Minas e Energia constatou que o pico de consumo de energia migrou para o período da tarde, por causa da intensificação do uso do ar condicionado, quando o horário de verão não tem influência.

Mesmo com esses argumentos do governo, a aplicação ou não do horário de verão ainda divide as opiniões dos brasileiros. Nas redes sociais de A Gazeta, essa falta de consenso ficou evidente. Confira alguns comentários dos leitores:

Eu adorava sair do serviço com o sol quentinho. Parece que dava pra aproveitar mais. (Eliete Rodrigues)

Não vejo vantagem e beleza nenhuma em ver final de dia com mais claridade. Vamos pensar nos trabalhadores que precisam sair de casa muito cedo e que com o horário de verão levantam de madrugada. Na minha opinião já foi tarde esse horário. (Udison Brito Oliveira)

Quem é a favor nunca teve de pegar ônibus 5h da madrugada correndo riscos de ser assaltado. E se já fez isso, e mesmo assim é a favor, é porque não tem empatia. Tem sempre o seu benefício, sim, mas eu odeio pensar só em mim. Existem muitos outros argumentos para concordar com a extinção do horário de verão, mas para mim pensar no trabalhador é mais relevante. (Jonathan Alves)

Eu gosto de um verão com dias mais longos. Horário de verão não muda a rotina em nada, com dois dias já se acostuma, segue a vida de boa. (Wenderson Sartório)

Já tivemos um ano de experiência sem o horário de verão e foi algo maravilhoso, principalmente para quem acorda cedo... não é meu caso, mas é sempre bom pensar nos outros. Empatia que fala, né? (Alê Bernardo)

Horário de verão sempre foi só para fazer a gente acordar uma hora mais cedo, nunca prestou pra nada. Que nunca mais volte. (Gabriela Oliver)

Todas as pessoas que são contra são amarguradas da vida. Pode reparar. Não conseguem ver a beleza de aproveitar um final de dia com mais claridade. (Rafael Pelissari)

Talvez você goste porque não precise madrugar para ir ao ponto pegar ônibus em locais ermos num breu danado. No seu conforto, para você tanto faz, né? (Warner Borchardt)

Ah, ou saio no breu ou chego no breu… Tem por onde escapar não! (Andreia Pereira Siqueira)

Eu trabalho à tarde e mesmo assim acho horário de verão um porre. Antigamente ele existia por causa da economia de energia. Já que agora foi comprovado que não serve mais para isso, então não tem necessidade de voltar com ele. (Carina Dias)

Tudo começou a dar errado depois que acabaram com o horário de verão. Volta pra gente ver um negócio?! (Eliete Rodrigues)

Eu amo horário de verão. Ir pra praia e voltar 20h. Acordar no escuro, mas chegar em casa com a sensação que o dia não acabou ainda. (Tamiris Lemos)

Eu sempre gostei e tenho que acordar muito cedo porque sou professora. Gostava quando o dia demorava pra acabar. (Cristina Federici)

Acho desnecessário, até prejudica o dia a dia de algumas pessoas. A própria natureza se encarrega em deixar os dias mais longo de forma agradável. (Solange Marques)

Não traz benefício, não gera economia e ainda muda nosso relógio biológico. Sou contra horário de verão. (Enilton Cesar Oliveira)