"Revoltante", diz leitor sobre motorista liberado após matar mulher

A aposentada Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

O motorista do veículo que atropelou e matou a aposentada Tânia Maria Ferreira, de 56 anos, no último sábado (11) , prestou depoimento na Delegacia Regional de Cariacica e foi liberado, em menos de 24h desde o incidente. Ele, que não tem Carteira de Habilitação e responderá pelo crime em liberdade, não tendo sido exigido nem sequer o pagamento de fiança.

Pelo Código de Trânsito Brasileiro, nos casos de acidentes com vítimas, não há previsão de prisão em flagrante nem de pagamento da fiança se o condutor do veículo prestar socorro à vítima. Segundo a Polícia Civil, o homem que atropelou Tânia acionou o Ciodes.

De acordo com o professor de Direito e especialista em trânsito Ronaldo Gaudio, mesmo que o motorista tenha deixado o local, sob o argumento de que populares poderiam ameaçá-lo, se ele acionou a polícia, atestou a suposta boa-fé, isso já seria suficiente para que ele responda em liberdade

Familiares da vítima manifestaram sua revolta com a situação. Tiago Ferreira, filho da aposentada, lamentou o que chamou de impunidade . "Que justiça é essa? Uma pessoa tira a vida de uma mulher trabalhadora, mãe de família e ainda fica solto. Dá revolta sim. Quase matou minha filha também e está solto, não deveria estar. Ele não tem juízo, é louco um cara desses. Meu outro filho não está conseguindo nem comer, está traumatizado. Nossa família está sem chão, despedaçada com essa tragédia", desabafou.

O CASO

Tânia tinha 56 anos e morreu atropelada na frente da casa de um amigo, no bairro Santa Rosa, em Cariacica, onde estava sentada com a neta de 4 anos no colo. A aposentada morreu imprensada entre o carro, o portão da casa e uma pilastra. O suspeito, segundo informações da Polícia Militar, não tinha carteira de habilitação e estava embriagado. Testemunhas do crime contam ainda que o homem dirigia em alta velocidade.

O acidente e a liberação do motorista foram bastante discutidos pelos leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários postados em nossas redes sociais:

Vai entender. A pessoa mata, sem carteira e ainda alcoolizada e não vai presa? Que lei é essa? Vergonha e tristeza pela família que não vai ter justiça. (Carla Porto)

É um descaso com o ser humano vítima desses imprudentes. (Giovani Candeias Soares)

Na minha opinião, ele assumiu o resultado ao dirigir sem ser habilitado e ainda ingerir bebidas alcoólicas. Ele tinha que ser responsabilizado, mas enquanto essas leis no Brasil continuarem a beneficiar a impunidade, vai ser assim, mortes de inocentes. Eu vivi a mesma história. Minha mãe foi atropelada dentro de casa e a assassina, sem habilitação, não sabia nem qual pedal era o do freio. Saiu da delegacia tranquila e calma e até hoje, por mais que eu vá no fórum saber qual andamento do processo, nunca tem novidades. Resumindo: não vai dar nada. (Marlete Correia)

Só falta agora as pessoas começarem a dar tiro em outra e depois “socorrê-la” para não ser preso. (Brunno Lamberti)

Perdi uma irmã de seis anos atropelada e ficou por isso mesmo. Matar de carro, de moto, pode. Triste realidade. (Ana Souza)

O nosso código penal e ultrapassado e não há interesse da classe política para mudar as leis de trânsito em benefício dos seus próprios filhos e da burguesia, que é a que mais mata no trânsito! (Vanderlei Porto)

Tiago Ferreira comenta tragédia que vitimou a mãe, Tânia Maria Ferreira Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Desse jeito vira moda matar uma pessoa e ficar por isso mesmo. Que vergonha! Meus sentimentos a todos os familiares. (Aline Silva)

Sem habilitação e alcoolizado. Legislação fraca. E a família da vítima? (Eligio Bonilla)

Chega a ser inacreditável o indivíduo ser liberado. Surreal. (Felipe Amorim)

Culpem pela falta de justiça os governos que o próprio povo elege e reelege, porque rouba mas faz, mas não tem nenhum apreço por justiça ou cumprimento de lei. Temos o dever de consertar os erros do passado. Meus sentimentos aos familiares! (Azilvarnario Messias de Oliveira)

Só quem já viveu uma situação dessa na família sabe o quão revoltante é! (Ana Carolina Miranda)

É revoltante! O assassino já está liberado para atropelar mais alguém, pois nem habilitação para ser suspensa tem… (Vania Caser)

E mais revoltante ainda é saber que isso acontece constantemente neste país. Irresponsáveis que ficam impunes. Meus sentimentos à família! (Camila Cavalcante)

Na minha interpretação, se ele não tem CNH ele não é motorista!! Ele é um cidadão que assume um risco de cometer um crime!! (Marlo de Souza Ams)

Muito triste. Eu assisti à reportagem e chorei junto com o filho dela. A justiça é muito injusta nesse caso. Deixar o cara livre sem pagar pelo que fez a essa família. Mas esperamos a justiça de Deus. Com essa podemos contar. Meus sentimentos à família. (Adeli Francisca)

Isso é muito triste, mas infelizmente justiça no Brasil é difícil. Justiça só para quem tem dinheiro. Mas a de Deus chega na hora certa. (Genice Pereira)