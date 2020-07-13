'Quase tira a vida da minha filha também', diz filho de idosa morta no ES

A aposentada Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Tiago Ferreira, filho da aposentada Tânia Maria Ferreira, atropelada no bairro Santa Rosa, em Cariacica, na tarde de sábado (11) , comentou, visivelmente emocionado, o incidente e lamentou a impunidade no caso, já que o condutor do veículo responsável pelo acidente já está solto. "Tirou a vida da minha mãe e não vai pagar pelo que fez? Quase tira a vida da minha filha também, se não fosse pela minha mãe, que conseguiu empurrar minha filha, se não ele teria matado ela também", disse.

Tiago Ferreira comenta tragédia que vitimou a mãe, Tânia Maria Ferreira Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Tiago ainda questionou a justiça feita no país e falou da revolta que a família sente . "Que justiça é essa? Uma pessoa tira a vida de uma mulher trabalhadora, mãe de família e ainda fica solto. Ele já tinha causado acidente na rua de trás e mesmo assim ficou solto. O atropelamento foi no sábado e ele foi solto já no domingo, ficou menos de 24h preso. Dá revolta sim. Quase matou minha filha também e está solto, não deveria estar. Ele não tem juízo, é louco um cara desses. Meu outro filho não está conseguindo nem comer, está traumatizado. Nossa família está sem chão, despedaçada com essa tragédia", desabafou.

Tânia tinha 56 anos e morreu atropelada na frente da casa de um amigo, onde estava sentada com a neta de 4 anos no colo. A aposentada morreu imprensada entre o carro, o portão da casa e uma pilastra. O suspeito, segundo informações da Polícia Militar , não tinha carteira de habilitação e estava embriagado. Testemunhas do crime contam ainda que o homem dirigia em alta velocidade.

Polícia Civil comentou, em nota, sobre a liberação do motorista. A família afirma que ele não prestou socorro à vítima. Segue a nota da PC na íntegra:

"A Polícia Civil informa que conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, quando o suspeito presta socorro à vítima, não pode se aplicar uma prisão em flagrante. O suspeito, de 40 anos, prestou depoimento na Delegacia Regional de Cariacica e foi liberado, conforme prevê a legislação. Em diligências realizadas pela Polícia Civil na manhã de domingo (12) ficou comprovado que o conduzido prestou socorro e acionou a polícia. Foram ouvidas testemunhas no local e confirmado o acionamento feito ao Ciodes. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito já com o despacho do delegado plantonista indiciando o suspeito por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal no trânsito."

O ATROPELAMENTO

A aposentada estava sentada em uma cadeira com a neta de 4 anos no colo, na calçada do bazar onde ela vendia roupas, localizado na Rua Mariana, no bairro Santa Rosa, em Cariacica, onde morava. Segundo testemunhas, o motorista estaria com o carro desgovernado e deixou o local após atingir a vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar ao local uma equipe do Samu atendia à vítima e constatou a morte. A criança, que estava no colo de Tânia, também foi atingida e socorrida ao Hospital Infantil de Vila Velha.