Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atropelamento

'Quase tira a vida da minha filha também', diz filho de idosa morta no ES

Tânia tinha 56 anos, que morreu atropelada no sábado (11), estava sentada na calçada com a neta de 4 anos no colo; O motorista foi detido, mas liberado da prisão no domingo (12)

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 16:12
A aposentada Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica
A aposentada Tânia Maria Ferreira morreu atropelada em Santa Rosa, Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
Tiago Ferreira, filho da aposentada Tânia Maria Ferreira, atropelada no bairro Santa Rosa, em Cariacica, na tarde de sábado (11), comentou, visivelmente emocionado, o incidente e lamentou a impunidade no caso, já que o condutor do veículo responsável pelo acidente já está solto. "Tirou a vida da minha mãe e não vai pagar pelo que fez? Quase tira a vida da minha filha também, se não fosse pela minha mãe, que conseguiu empurrar minha filha, se não ele teria matado ela também", disse.
Tiago Ferreira comenta tragédia que vitimou a mãe, Tânia Maria Ferreira
Tiago Ferreira comenta tragédia que vitimou a mãe, Tânia Maria Ferreira Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Tiago ainda questionou a justiça feita no país e falou da revolta que a família sente. "Que justiça é essa? Uma pessoa tira a vida de uma mulher trabalhadora, mãe de família e ainda fica solto. Ele já tinha causado acidente na rua de trás e mesmo assim ficou solto. O atropelamento foi no sábado e ele foi solto já no domingo, ficou menos de 24h preso. Dá revolta sim. Quase matou minha filha também e está solto, não deveria estar. Ele não tem juízo, é louco um cara desses. Meu outro filho não está conseguindo nem comer, está traumatizado. Nossa família está sem chão, despedaçada com essa tragédia", desabafou.
Tânia tinha 56 anos e morreu atropelada na frente da casa de um amigo, onde estava sentada com a neta de 4 anos no colo. A aposentada morreu imprensada entre o carro, o portão da casa e uma pilastra. O suspeito, segundo informações da Polícia Militar, não tinha carteira de habilitação e estava embriagado. Testemunhas do crime contam ainda que o homem dirigia em alta velocidade.
Polícia Civil comentou, em nota, sobre a liberação do motorista. A família afirma que ele não prestou socorro à vítima. Segue a nota da PC na íntegra:
"A Polícia Civil informa que conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, quando o suspeito presta socorro à vítima, não pode se aplicar uma prisão em flagrante. O suspeito, de 40 anos, prestou depoimento na Delegacia Regional de Cariacica e foi liberado, conforme prevê a legislação. Em diligências realizadas pela Polícia Civil na manhã de domingo (12) ficou comprovado que o conduzido prestou socorro e acionou a polícia. Foram ouvidas testemunhas no local e confirmado o acionamento feito ao Ciodes. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito já com o despacho do delegado plantonista indiciando o suspeito por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal no trânsito."

O ATROPELAMENTO

A aposentada estava sentada em uma cadeira com a neta de 4 anos no colo, na calçada do bazar onde ela vendia roupas, localizado na Rua Mariana, no bairro Santa Rosa, em Cariacica, onde morava. Segundo testemunhas, o motorista estaria com o carro desgovernado e deixou o local após atingir a vítima. 
De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar ao local uma equipe do Samu atendia à vítima e constatou a morte. A criança, que estava no colo de Tânia, também foi atingida e socorrida ao Hospital Infantil de Vila Velha.
Os policiais localizaram o motorista no comércio da região. Ele disse que um familiar de Tânia o orientou a deixar o local do acidente para que não fosse agredido pelos moradores revoltados com a morte da aposentada.

Veja Também

PC conclui que ex-namorado é o suspeito de matar garota de 15 anos em Cariacica

Moradores se assustam com barulhos de tiros em Andorinhas

Família de aposentada se revolta com motorista solto: "Não prestou socorro"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados