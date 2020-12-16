A máscara é a nova lingerie? É hora de escolher a cor do acessório para a virada

Duas semanas para o fim do ano. Às vésperas do Réveillon em anos anteriores todos estariam preocupados com a cor do look da virada ou com aquela lingerie pra dar sorte. De acordo com a tradição, passar a transição entre os anos de branco atrai paz; amarelo, dinheiro e prosperidade; verde atrai esperança para os próximos 365, enquanto o azul, tranquilidade e harmonia. Quem passa de rosa, conta com mais amor no ano vindouro e, de vermelho, vai garantir paixão e poder. Pensando assim, dá até vontade de vestir um arco-íris, não é mesmo?
Em tempos de pandemia, além das peças íntimas, mais um elemento entra em cena: a máscara de proteção. E tem gente apostando na cor do acessório para atrair coisas boas para o próximo ano.
Maya Gobira é consultora visagista desde 2013 e garante que atentar-se às cores é, sim, muito importante, e vai além das superstições. As cores interferem em nosso humor e em nossas emoções. É importante avaliar as emoções do dia para escolher cores que possam te deixar mais forte, alegre ou energizada, pontua a profissional.
O que cada cor transmite
Segundo Maya, é muito importante escolher a cor da máscara do dia conforme seu desejo de comunicação. Diferente da tradição, que diz que vermelho atrai amor e amarelo atrai dinheiro, por exemplo, as cores falam. Elas transmitem sensações que devem ser consideradas todos os dias, não só na virada.
Azul transmite introspecção, te ajuda a se asserenar, mas pode te deixar triste e cansada. Verde é renovação e saúde, mas também transmite imaturidade. Vermelho é o poder e a autoridade. Cinza é a intelectualidade, por isso falamos que o cérebro é a massa cinzenta. Laranja é energia e ousadia. Roxo remete à espiritualidade. Só cuidado com o amarelo! Ele não permite se aconchegar, talvez as pessoas não permaneçam, explica ela.
Dicas para escolher a máscara certa (para não supersticiosos)
Para quem é menos supersticioso e quiser aproveitar o momento apenas para optar por uma máscara que combine com sua personalidade ou paleta de cores, Maya deu algumas dicas:
Estampas e texturas
Um fator importante na escolha da cor da máscara é se ela favorece seu tom de pele. Caso você já tenha feito sua análise cromática, escolha sempre que puder a máscara de uma das suas melhores cores da cartela. Ela vai ajudar a realçar seus olhos, a cor da sua pele e te deixar mais bonita.
Caso não tenha sua cartela de cores ainda tenho uma dica: se seu cabelo possui uma tonalidade mais acinzentada (loiro acinzentado, castanho acinzentado ou preto) use máscaras de cores frias (rosa, roxa, verde, azul). Caso seu cabelo seja mais dourado, invista nas máscaras de cores quentes (laranja, vermelho, terrosos, amarelo).
Cuidado com máscaras pretas, o preto bloqueia a comunicação com seus interlocutores. É como se você quisesse dizer que não quer conversa. O que pode não ser ideal para um momento de confraternização.
Tradicional no dress code de todo Réveillon, para a física, o branco é a soma de todas as cores, então a máscara branca é sempre uma boa pedida.
Quanto às estampas e texturas das máscaras, sempre tente escolher estampas que condizem com seu comportamento. Por exemplo, pessoas delicadas e discretas combinam mais com poá, estampas florais, laise e renda. Já pessoas extrovertidas e ousadas combinam com listras, estampas de folhagem, geométricas ou étnicas.