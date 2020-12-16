A máscara é a nova lingerie? É hora de escolher a cor do acessório para a virada

E aí, vai manter o clássico branquinho ou vai ousar na paleta este ano? Crédito: Reprodução Pinterest

Duas semanas para o fim do ano. Às vésperas do Réveillon em anos anteriores todos estariam preocupados com a cor do look da virada ou com aquela lingerie pra dar sorte. De acordo com a tradição, passar a transição entre os anos de branco atrai paz; amarelo, dinheiro e prosperidade; verde atrai esperança para os próximos 365, enquanto o azul, tranquilidade e harmonia. Quem passa de rosa, conta com mais amor no ano vindouro e, de vermelho, vai garantir paixão e poder. Pensando assim, dá até vontade de vestir um arco-íris, não é mesmo?

Em tempos de pandemia, além das peças íntimas, mais um elemento entra em cena: a máscara de proteção. E tem gente apostando na cor do acessório para atrair coisas boas para o próximo ano.

quem vai dar a largada na nova simpatia de ano novo? em vez de escolher a cor da calcinha/cueca, vamos escolher com que cor de máscara vamos passar a virada do ano ?? — omã (@omafreire) August 18, 2020

Maya Gobira é consultora visagista desde 2013 e garante que atentar-se às cores é, sim, muito importante, e vai além das superstições. As cores interferem em nosso humor e em nossas emoções. É importante avaliar as emoções do dia para escolher cores que possam te deixar mais forte, alegre ou energizada, pontua a profissional.

O que cada cor transmite

Segundo Maya, é muito importante escolher a cor da máscara do dia conforme seu desejo de comunicação. Diferente da tradição, que diz que vermelho atrai amor e amarelo atrai dinheiro, por exemplo, as cores falam. Elas transmitem sensações que devem ser consideradas todos os dias, não só na virada.

Azul transmite introspecção, te ajuda a se asserenar, mas pode te deixar triste e cansada. Verde é renovação e saúde, mas também transmite imaturidade. Vermelho é o poder e a autoridade. Cinza é a intelectualidade, por isso falamos que o cérebro é a massa cinzenta. Laranja é energia e ousadia. Roxo remete à espiritualidade. Só cuidado com o amarelo! Ele não permite se aconchegar, talvez as pessoas não permaneçam, explica ela.

Dicas para escolher a máscara certa (para não supersticiosos)

Para quem é menos supersticioso e quiser aproveitar o momento apenas para optar por uma máscara que combine com sua personalidade ou paleta de cores, Maya deu algumas dicas: