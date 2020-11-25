Decoração: 5 dicas para reformar o corredor da casa

A arquiteta Fernanda Calazans apostou em papel de parede, cores, focos de iluminação e quadros para dar nova cara ao corredor de um cliente Crédito: Fernanda Calazans

Muitas vezes o corredor é visto como mera área de passagem entre um ambiente e outro. Por isso, acaba sendo deixado de lado na prioridade da decoração da casa. "Como não é uma área que a gente fica, como a sala, o quarto ou a cozinha, as pessoas esquecem que ele também faz parte da residência e tem que ser pensado. E acabam dando prioridade para outros ambientes", explica a arquiteta Fernanda Calazans.

Mas ela garante que, com boas soluções, o espaço pode ser até o protagonista do décor. "Por ser um ambiente de passagem o morador pode ousar mais, apostando no papel de parede ou em cores mais carregadas, causando uma surpresa para quem visitar. Também pode colocar objetos que têm a ver com a história do morador", diz Fernanda.

A arquiteta Valéria Torezani optou pela iluminação, uso de madeira e de obras de artes neste projeto Crédito: Valéria Torezani

A arquiteta Valéria Torezani diz que com a valorização da casa, durante a pandemia, as pessoas começaram a aproveitar todos os cantos. "Acho que isso também impulsionou a 'descoberta' do corredor, que quase sempre recebia uma pintura básica e um piso simples. A iluminação é uma ótima forma de valorizar o espaço, deixando o local mais despojado e com destaque. O uso de perfis lineares no corredor também está em alta. Outra tendência é uso de arandelas, de balizadores e, além disso, gosto muito da proposta de usar quadros e fotos", diz.

OBRAS DE ARTES

O designer de interiores Carmo Della Mota diz que o espaço é o melhor lugar para expor as obras de arte. "Ainda não inventaram um local melhor para essa finalidade. As peças podem ficar nas paredes e dar um ponto de cor para uma composição neutra. Para um visual ainda melhor, use luzes focais nos quadros".

O profissional também sugere apostar em passadeiras. "Uma mistura de tapetes estampados pode ser o que seu ambiente precisa. Além de trazer um toque de cor, as passadeiras dão a impressão de que a área de circulação é ainda mais comprida, criando um efeito visual interessante".

O QUE NÃO FAZER

Fernanda explica que se deve evitar a utilização de mobiliário e objetos na parede. "E tudo que pode atravancar a passagem ou que vai deixar a circulação estreita, é importante lembrar que a circulação deve ficar livre", diz.

Já Valéria diz que não pode deixar o espaço escuro. "É um ambiente muito utilizado, então é interessante tomar cuidado e observar se tem uma iluminação natural e dispor a iluminação artificial de forma que fique funcional e confortável", ressalta.

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