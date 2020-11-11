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Comemorações

Saiba quais são as principais tendências de decoração de natal

É hora de apostar em luz, brilho e sair do óbvio em relação às cores, diz especialista. Os tradicionais verde e vermelho dão lugar aos tons metalizados e brilhantes nas festas deste fim de ano

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 06:01
Tons metalizados e decorações monocromáticas estão entre as dicas.
Tons metalizados e decorações monocromáticas estão entre as dicas. Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest
A vontade de comemorar as datas especiais de fim de ano está ainda mais forte em 2020. Isso porque as pessoas querem aproveitar as festas para estar com a família e se aproximar ao máximo da tradição dos anos anteriores apesar do cenário de pandemia. Segundo dados do Pinterest, cerca de 63% dos usuários da plataforma de inspiração já estão na fase de planejamento das celebrações deste ano. E, ao que tudo indica, todos estão ansiosos pela temporada já há algum tempo: as buscas por "lista de desejos de natal" aumentaram 83% desde o primeiro semestre.
Apesar da tendência de comemorações menores realizadas em casa, pouca gente deve abrir mão da decoração. Os itens clássicos, como árvore-de-natal e guirlandas, devem se manter,  mas com novidades, principalmente na paleta de cores.

Afetividade na decoração

A designer de interiores Adriana Baccari garante que, este ano, a decoração vai além da questão mercadológica e as tendências da vez são: inovação, sustentabilidade e durabilidade. Com o ano denso e atípico que vivemos, a casa se tornou protagonista na vida das pessoas. É nela que todos desempenhamos nossos afazeres simultaneamente nesse cenário de quarentena. O Natal vem como um refresco, trazendo alegria e, arrisco a dizer, o sentimento de renovação e fé que tanto estamos precisando, pontua.
Para a profissional, a nova realidade econômica e o isolamento pedem doses de carinho especial à mesa de Natal. E isso vai aparecer nos materiais e na decoração, construída com uma dose maior de afeto. Seja na louça revisitada, pois os valores familiares estão aflorados, seja numa louça nova que desejamos para celebrar novos olhares. É hora de refletir sobre o valor da vida e da família, então dedique um tempo a esses detalhes, aconselha.

Modernidade

Segundo Adriana, os arranjos desidratados ou chamados arranjos secos coloridos, e com uma linguagem mais contemporânea, devem ganhar força neste Natal. São sustentáveis, duráveis e bem afetivos, já que vêm de uma matéria-prima orgânica ressignificada.
Além disso, as chamadas de vídeos prometem ser um dos pontos altos das reuniões de Natal neste ano. Pensar nesse cenário virtual de reunião familiar e fotos e num excelente sinal de internet é fundamental nas reuniões. Não esqueça de reposicionar os móveis para esse momento e abuse da utilização dos adornos de herança familiar e fotos antigas. Eles contribuirão de forma decisiva para esses momentos, orienta Adriana.

Aluguel de árvores de natal

Outra novidade que deve marcar presença na noite feliz é o aluguel de árvores de Natal. É outra tendência que cresce, já que precisamos de praticidade e beleza podemos alternar os enfeites e os estilos, destaca a designer de interiores.

Muita luz e tons metalizados

Tons metalizados estão entre os protagonistas do natal 2020.
Tons metalizados estão entre os protagonistas do natal 2020. Crédito: Reprodução Pinterest
A arquiteta Vivyan Modesto aponta que a principal tendência deste ano é a variedade na iluminação. Vale tirar o pisca-pisca do armário, investir em leds e combinar as luzes da casa com a decoração de natal.
Muita luz! As grandes e principais empresas estão apostando bastante na iluminação. Acredito que será um natal ainda mais iluminado, pontua.
Além das muitas luzes, os tradicionais verde e vermelho dão lugar aos tons metalizados e brilhantes, como prata, dourado e rose gold. Com certeza, essa é uma das maiores apostas para esse ano, destaca a arquiteta.

8 ou 80: monocromático e mix de cores

As tendências de decoração este ano permitem ao anfitrião da comemoração escolher entre uma cor só ou várias delas
As tendências de decoração este ano permitem ao anfitrião da comemoração escolher entre uma cor só ou várias delas Crédito: Reprodução Pinterest
"Os tons coloridos, que fogem completamente da paleta tradicional, já são tendência mundial"
Vivyan Modesto - Arquiteta
As decorações monocromáticas, como aquelas com todos os enfeites das árvores-de-natal na mesma cor, já vêm fazendo sucesso há um tempo e garantem seu espaço nessa temporada. Sempre foi uma forte tendência e esse ano não será diferente, salienta Vivyan.
Para quem é mais apegado nas cores, a dica da arquiteta é investir em tons nada discretos e juntá-los na mesma decoração, fazendo uma composição final bem colorida. Os tons coloridos, que fogem completamente da paleta tradicional,  mas  já são tendência mundial. Vale a pena apostar em rosas, amarelos e azuis, finaliza.

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