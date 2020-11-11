Saiba quais são as principais tendências de decoração de natal

Tons metalizados e decorações monocromáticas estão entre as dicas. Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest

A vontade de comemorar as datas especiais de fim de ano está ainda mais forte em 2020. Isso porque as pessoas querem aproveitar as festas para estar com a família e se aproximar ao máximo da tradição dos anos anteriores apesar do cenário de pandemia. Segundo dados do Pinterest, cerca de 63% dos usuários da plataforma de inspiração já estão na fase de planejamento das celebrações deste ano. E, ao que tudo indica, todos estão ansiosos pela temporada já há algum tempo: as buscas por "lista de desejos de natal" aumentaram 83% desde o primeiro semestre.

Apesar da tendência de comemorações menores realizadas em casa, pouca gente deve abrir mão da decoração. Os itens clássicos, como árvore-de-natal e guirlandas, devem se manter, mas com novidades, principalmente na paleta de cores.

Afetividade na decoração

A designer de interiores Adriana Baccari garante que, este ano, a decoração vai além da questão mercadológica e as tendências da vez são: inovação, sustentabilidade e durabilidade. Com o ano denso e atípico que vivemos, a casa se tornou protagonista na vida das pessoas. É nela que todos desempenhamos nossos afazeres simultaneamente nesse cenário de quarentena. O Natal vem como um refresco, trazendo alegria e, arrisco a dizer, o sentimento de renovação e fé que tanto estamos precisando, pontua.

Para a profissional, a nova realidade econômica e o isolamento pedem doses de carinho especial à mesa de Natal. E isso vai aparecer nos materiais e na decoração, construída com uma dose maior de afeto. Seja na louça revisitada, pois os valores familiares estão aflorados, seja numa louça nova que desejamos para celebrar novos olhares. É hora de refletir sobre o valor da vida e da família, então dedique um tempo a esses detalhes, aconselha.

Modernidade

Segundo Adriana, os arranjos desidratados ou chamados arranjos secos coloridos, e com uma linguagem mais contemporânea, devem ganhar força neste Natal. São sustentáveis, duráveis e bem afetivos, já que vêm de uma matéria-prima orgânica ressignificada.

Além disso, as chamadas de vídeos prometem ser um dos pontos altos das reuniões de Natal neste ano. Pensar nesse cenário virtual de reunião familiar e fotos e num excelente sinal de internet é fundamental nas reuniões. Não esqueça de reposicionar os móveis para esse momento e abuse da utilização dos adornos de herança familiar e fotos antigas. Eles contribuirão de forma decisiva para esses momentos, orienta Adriana.

Aluguel de árvores de natal

Outra novidade que deve marcar presença na noite feliz é o aluguel de árvores de Natal. É outra tendência que cresce, já que precisamos de praticidade e beleza podemos alternar os enfeites e os estilos, destaca a designer de interiores.

Muita luz e tons metalizados

Tons metalizados estão entre os protagonistas do natal 2020. Crédito: Reprodução Pinterest

A arquiteta Vivyan Modesto aponta que a principal tendência deste ano é a variedade na iluminação. Vale tirar o pisca-pisca do armário, investir em leds e combinar as luzes da casa com a decoração de natal.

Muita luz! As grandes e principais empresas estão apostando bastante na iluminação. Acredito que será um natal ainda mais iluminado, pontua.

Além das muitas luzes, os tradicionais verde e vermelho dão lugar aos tons metalizados e brilhantes, como prata, dourado e rose gold. Com certeza, essa é uma das maiores apostas para esse ano, destaca a arquiteta.

8 ou 80: monocromático e mix de cores

As tendências de decoração este ano permitem ao anfitrião da comemoração escolher entre uma cor só ou várias delas Crédito: Reprodução Pinterest

"Os tons coloridos, que fogem completamente da paleta tradicional, já são tendência mundial" Vivyan Modesto - Arquiteta

As decorações monocromáticas, como aquelas com todos os enfeites das árvores-de-natal na mesma cor, já vêm fazendo sucesso há um tempo e garantem seu espaço nessa temporada. Sempre foi uma forte tendência e esse ano não será diferente, salienta Vivyan.