Seu filho se alimenta mal? Especialistas dão dicas do que fazer

Dê o exemplo

Quando a criança rejeitar algum alimento não desista de apresentá-lo novamente, tente mudar a textura, a forma de preparo do alimento ou um temperinho diferente. Não deixe essa seletividade da criança se tornar um problema na introdução alimentar. A melhor solução é ter calma, não demonstrar nervosismo e caprichar, pois ela vai levar na memória para o resto da vida dela os sabores.

Uma alimentação saudável não significa uma alimentação cara ou de difícil acesso. Fazem parte de uma alimentação de verdade, a maioria dos alimentos “in natura” sem ser industrializados, tais como: feijão, arroz, milho, trigo, frutas, legumes e verduras, sementes e castanhas, onde devem ser consumidos em porções adequadas todos os dias para garantir os nutrientes essenciais ao organismo. Sempre visando descascar mais e desembalar menos.

Calorias vazias só irão trazer problemas à saúde. Para o crescimento saudável do seu filho, a qualidade é mais importante do que a quantidade. Além de macronutrientes como proteínas e carboidratos, a criança precisa das vitaminas e minerais para seu desenvolvimento. Por isso, se seu filho não quiser comer, não troque por um lanche (pães, biscoitos, bolos, massas, embutidos), espere um outro momento e ofereça um outra refeição saudável.

Existem várias receitas atrativas e práticas que podem ser feitas. Usar os alimentos para fazer desenhos como flores, carinhas... Se um tipo de preparação não agradar, não é porque ele não gosta daquele alimento, pode ser simplesmente a textura. Lembrando: nunca desista de oferecer os alimentos a seu filho e não o alimente próximo da televisão ou tablet, pois a comida será empurrada e ele não aprenderá a se alimentar de forma saudável.

Paciência nessa fase é o principal. Dê a colher ou o garfinho para ele ter o prazer de se alimentar sozinho e sempre mostre os alimentos a ele. Faça que a refeição seja um momento agradável para ele.

Se o seu filho recusar algum alimento, não force ou ameace, ou até mesmo utilize recompensas. Devemos sempre ter criatividade nos pratos e persistência. Mesmo a criança recusando aquele alimento, não deixe de colocar no prato dele. Muitas mães gostam de fazer misturinhas escondendo os legumes e verduras, não tem problema fazer isso! Mas não deixe de sempre apresentar aquele alimento ao seu filho. Faça com que ele participe da elaboração dos pratos, leve-o ao hortifruti ou supermercado, assim você irá despertar a curiosidade da criança e gerar um momento descontraído em família. Lembre-se: nunca associe a alimentação a algo negativo.

Sempre que possível, ofereça a fruta e não o suco para a criança ter mais contato com o alimento e ingerir as fibras daquela fruta. Nos dois primeiros anos de vida, alimentos não saudáveis como açúcar e alimentos industrializados não devem ser oferecidos. Eles reduzem o apetite e competem com alimentos mais nutritivos, além de determinar o paladar dos filhos muitas das vezes até a idade adulta. Vale lembrar que os alimentos industrializados recebem aditivos para ressaltar o sabor, gerando sensações que não estão presentes nos alimentos naturais.