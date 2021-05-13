Pressão social: os riscos de se cobrar por uma "criança exemplar"

Psicólogos alertam para os grandes níveis de cobranças que são impostos às crianças. Crédito: Pixabay

Todo adulto quer estar próximo de uma criança considerada como “exemplar” pela sociedade à sua volta: uma que obedece aos mais velhos, é educada, estuda e se porta bem. Entretanto, os psicólogos alertam e questionam: “será que em algum lugar do planeta Terra existe uma criança desse nível?”. A psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória , Adriana Müller alerta para os grandes níveis de cobrança e destaca que a necessidade de educar “filhos perfeitos” é uma forma sutil e indireta de dar ao mundo crianças infelizes.

Segundo a psicóloga, devido ao nível de maturidade cognitiva afetiva a criança não apresenta essa desenvoltura completa. "As crianças estão em sua fase de errar, a aprendizagem é feita em qualquer interação dela com o meio ao seu redor, ela está aprendendo a lidar com o mundo, tudo é muito novo, feito de tentativas e erros", afirma.

A especialista ressalta que as grandes exigências durante a fase da infância deixam marcas irreversíveis no cérebro do adulto. "O indivíduo cresce a achar que nunca é suficientemente competente ou perfeito no cumprimento dos ideais que lhe foram incutidos. É preciso cortar esse vínculo limitante que veta a nossa capacidade de sermos felizes", destaca.

Diante disso, Adriana conclui que para ajudar a esses considerados "pequenos seres" a se tornarem bons adultos, e até mesmo grandes cidadãos no futuro, não são necessários atos grandiosos, mas pequenas ações todos os dias. Existe um ideal de criança exemplar, mas temos que ajudar a criança a se sentir bem com ela mesma e entrar nas relações sociais. "Crianças assimilam e aprendem as coisas de uma maneira muito rápida e prática, por isso não são necessárias cobranças que possam gerar infelicidade e futuras frustrações", conclui.

ALGUNS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS: