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Diversão na quarentena

Para assistir em casa: Cirque du Soleil disponibiliza espetáculos online

O projeto #CirqueConnect reforça campanha do #fiqueemcasa em tempos de coronavírus. No site oficial da companhia estão disponíveis tutoriais de maquiagem, playlists, apresentações completas e experiências e realidade virtual pelo app

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:58
Espetáculos podem ser assistidos de forma gratuita.
Espetáculos podem ser assistidos de forma gratuita. Crédito: Divulgação
Em tempos de pandemia, empresas e comércios fecharam as portas, mas manifestações artísticas e culturais também precisaram dar uma pausa para evitar aglomerações e manter todos em casa. Com apresentações suspensas e colaborando para tornar o período de isolamento mais leve e divertido, o Cirque du Soleil criou o #CirqueConnect, conteúdo digital que conta com espetáculos e outras ações.
A companhia lançou o projeto na última sexta-feira (27) e já abriu as cortinas com um super especial de 60 minutos. Um conteúdo de realidade virtual (VR) está disponível no app do grupo circense, o Cirque du Soleil VR , e permite a sensação assistir ao espetáculo de dentro do palco. Além disso, disponibilizou séries e tutoriais de maquiagens inspiradas nos figurinos dos espetáculos. Confira o que você vai encontrar por lá:

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- Especial de 60 minutos: o Cirque Du Soleil estreou o #CirqueConnect com o especial que reúne os melhores momentos dos espetáculos KURIOS  Cabinet of Curiosities, O e LUZIA;
- Música: para cantar, dançar, sentir a energia e entrar no clima, a plataforma também disponibiliza videoclipes e playlists dos espetáculos do Cirque Du Soleil.
- Experiência de realidade virtual: o download do aplicativo Cirque Du Soleil VR permitesubir ao palco do Cirque Du Soleil;
- Séries e Tutoriais: o público poderá fazer os exercícios físicos como um artista do Cirque Du Soleil e aprender técnicas de maquiagens inspiradas no visual dos atistas.
Além de tudo isso, vários outros vídeos estão disponíveis para a família toda. Todo o conteúdo do #CirqueConnect pode ser encontrado no site oficial da companhia e o melhor, tudo gratuito para animar a quarentena. Fique bem e #fiqueemcasa.

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