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Capixaba

ArteCria: concurso estimula produção de arte em família na quarentena

Promovido pela galeria Matias Brotas, objetivo é que as crianças criem uma releitura artística de uma das obras da exposição 'Terceiro céu'

Publicado em 27 de Março de 2020 às 13:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 13:55
Criança pintando
A criançada pode se divertir fazendo arte no concurso ArteCria. Crédito: Asier Relampagoestudio - Freepik
A galeria de arte contemporânea Matias Brotas lança nesta sexta-feira (27) um concurso de criatividade que promete entreter as famílias de quarentena. O projeto ArteCria surgiu em 2019 e foi agora adaptado para a realidade do isolamento social, visando proporcionar bem-estar para as crianças, aguçando olhares sobre a arte.
Com as participações abertas até o dia 9 de abril, a proposta é direcionada aos pais de crianças de 3 a 11 anos de idade. A partir das obras que serão disponibilizadas nas redes sociais da galeria, pertencentes à exposição Terceiro Céu, dos artistas Marcelo Macedo, Thainan Castro e da escritora Catarina Lins, as crianças deverão criar uma releitura da peça que preferirem.

REGRAS

É importante frisar que a releitura deve ser produzida exclusivamente pelos pequenos, sem participações de terceiros. Para desenvolverem sua arte, os materiais utilizados podem ser papel, colagem, massa de modelar, tinta, recortes de revistas e jornais fazendo o uso da palavra. Com tudo pronto para a diversão, deve-se ter em mente que a obra deverá responder à questão: qual é a mensagem das crianças para o mundo atual?.
Depois da arte finalizada, o papel dos pais é fazer a publicação da mesma no Instagram, na postagem as contas @matiasbrotasarte e @lepetitdemain devem ser marcadas. Além disso, para finalizar o processo, um e-mail deve ser enviado para o endereço [email protected], contendo o nome da criança, idade, obra escolhida para a realização da releitura e materiais utilizados para a produção artística. A partir daí, é só esperar pela apuração do vencedor.

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O pequeno ganhador será selecionado pelos artistas da exposição. Em seus critérios de avaliação, estarão o cumprimento das regras e o alinhamento com as reflexões sobre as memórias da vida, o etéreo, as percepções e singularidades que despertam as construções e desconstruções individuais. O prêmio será uma obra do artista Thainan Castro.
Sobre a iniciativa que integra a família em prol da imaginação, a galerista Lara Brotas se manifestou: Nunca foi tão importante como agora trabalhar a arte como fonte de inspiração e otimismo em meio às incertezas que estamos vivendo.
Obra Corre Corre de Thainan Castro
Obra 'Corre Corre', de Thainan Castro, será o prêmio do concurso Crédito: Taynara Pirovani /Divulgação Obra Corre Corre

TRABALHO DOS ARTISTAS

Os trabalhos de Castro tem forte relação com suas  memórias afetivas, o papel de poesia que usado em seus trabalhos eram do acervo da sua avó, que dava aulas de declamação. Já Marcelo, trabalha com a resinificação de objetos, criando uma nova visão sobre eles a partir da junção de fragmentos. 
Confiram um pouquinho das obras dos artistas:
Ver essa foto no Instagram

Marcelo Macedo é um dos novos artistas representados pela #MBac. Macedo já participou de exposições como De Fora pra dentro, no Centro Cultural dos Correios Rio de Janeiro (2019) - com curadoria de Carlos Bertão, Travessia, no Espaço Cultural Sérgio Porto, Rio de Janeiro (2016) - com curadoria de Julieta Roitman, Refração, Centro Cultural João Nogueira, Rio de Janeiro (2017) - com curadoria de Marcelo Duarte, Deslocado, P31 Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos, em Lisboa, Portugal (2015) - com de curadoria Sandro Resende. Além das exposições, o carioca já participou de residências como FBAIr (Facebook Artist in Residence), Facebook Headquarter, São Paulo Brasil (2017) - com curadoria de Jayelle Hudson, 3Fish Printmaking Studios, San Francisco EUA (2014) - com curadoria de Amy Rupple. Em março, as obras inéditas do artistas poderão ser vistas em Terceiro Céu, exposição em conjunto com o artista @_thainan e a poetisa @catarina_lins - uma das finalistas do Prêmio Jabuti em 2018 na categoria Poesia com o livro O teatro do mundo-, que dialoga com o etéreo, a sensibilidade, reflexões da vida e as memórias. #MatiasBrotas #CompartilheArte #RespireArte #terceirocéu

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