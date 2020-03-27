ArteCria: concurso estimula produção de arte em família na quarentena

A criançada pode se divertir fazendo arte no concurso ArteCria. Crédito: Asier Relampagoestudio - Freepik

A galeria de arte contemporânea Matias Brotas lança nesta sexta-feira (27) um concurso de criatividade que promete entreter as famílias de quarentena. O projeto ArteCria surgiu em 2019 e foi agora adaptado para a realidade do isolamento social, visando proporcionar bem-estar para as crianças, aguçando olhares sobre a arte.

Com as participações abertas até o dia 9 de abril, a proposta é direcionada aos pais de crianças de 3 a 11 anos de idade. A partir das obras que serão disponibilizadas nas redes sociais da galeria, pertencentes à exposição Terceiro Céu, dos artistas Marcelo Macedo, Thainan Castro e da escritora Catarina Lins, as crianças deverão criar uma releitura da peça que preferirem.

REGRAS

É importante frisar que a releitura deve ser produzida exclusivamente pelos pequenos, sem participações de terceiros. Para desenvolverem sua arte, os materiais utilizados podem ser papel, colagem, massa de modelar, tinta, recortes de revistas e jornais fazendo o uso da palavra. Com tudo pronto para a diversão, deve-se ter em mente que a obra deverá responder à questão: qual é a mensagem das crianças para o mundo atual?.

Depois da arte finalizada, o papel dos pais é fazer a publicação da mesma no Instagram, na postagem as contas @matiasbrotasarte e @lepetitdemain devem ser marcadas. Além disso, para finalizar o processo, um e-mail deve ser enviado para o endereço [email protected] , contendo o nome da criança, idade, obra escolhida para a realização da releitura e materiais utilizados para a produção artística. A partir daí, é só esperar pela apuração do vencedor.

O pequeno ganhador será selecionado pelos artistas da exposição. Em seus critérios de avaliação, estarão o cumprimento das regras e o alinhamento com as reflexões sobre as memórias da vida, o etéreo, as percepções e singularidades que despertam as construções e desconstruções individuais. O prêmio será uma obra do artista Thainan Castro.

Sobre a iniciativa que integra a família em prol da imaginação, a galerista Lara Brotas se manifestou: Nunca foi tão importante como agora trabalhar a arte como fonte de inspiração e otimismo em meio às incertezas que estamos vivendo.

Obra 'Corre Corre', de Thainan Castro, será o prêmio do concurso Crédito: Taynara Pirovani /Divulgação Obra Corre Corre

TRABALHO DOS ARTISTAS

Os trabalhos de Castro tem forte relação com suas memórias afetivas, o papel de poesia que usado em seus trabalhos eram do acervo da sua avó, que dava aulas de declamação. Já Marcelo, trabalha com a resinificação de objetos, criando uma nova visão sobre eles a partir da junção de fragmentos.