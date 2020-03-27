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Cultura

Coronavírus: festival capixaba online promete agitar o fim de semana

'Fico em Casa' acontece, de sábado (28) a segunda-feira (30), com mais de 160 artistas. O internauta ainda pode colaborar fazendo doações de um cachê simbólico

Publicado em 27 de Março de 2020 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 13:28
Amaro Lima
Amaro Lima é um dos artistas que vão se apresentar no  "Fico em Casa ES" Crédito: Reprodução/ Instagram @realamarolima
Em tempos de quarentena e isolamento social (únicas medidas para conter o avanço da pandemia do coronavírus), a cultura capixaba encontrou nas redes sociais a maior aliada para vencer a crise que se instaurou no setor após o cancelamento de várias apresentações.
No Estado, a web também continua sendo a maior aposta para a divulgação de trabalhos. Entre as iniciativas, está o "Fico em Casa ES", festival online que acontece na tarde deste sábado (28) e segue até a segunda-feira (30), sempre de 16h até a meia-noite. Serão mais de 160 artistas de diferentes áreas em apresentações ao vivo, que serão transmitidas pelo Instagram.
As lives acontecem no perfil de cada artista e, parte delas, serão retransmitidas pelo perfil oficial @FestivalFicoemCasaES, no próprio Instagram. Com organização e produção colaborativas, o "Fico Em Casa ES" toma como inspiração a experiência iniciada em outros Estados e até mesmo outros países, como Portugal.

CONFIRA AS LIVES DESTE SÁBADO

  • 16h- Dalisa @dalisacamposmiranda (Palestras e Histórias)
  • 16h10-  Xis Makeda @xis.makeda (Art. Visuais)
  • 16h20- Thiagão @thiagobiologia (Palestra)
  • 16h25- Stael Magesck @staelmagesc (Dança)
  • 16h30- Elídio Netto @pereirarosanettodançanegracont (Poesia)
  • 16h35- Quitéria @quit.teria (Poesia)
  • 16h40- Pã @el.domovoi (Poesia)
  • 16h45- Zumbah Zulu @zumbah_zulu (Poesia)
  • 16h50- Suely Bispo @suelybispooficial (Poesia)
  • 17h- Flávio Marão  @flaviomarao (Música)
  • 17h-  Conde @marconinho37 (Música)
  • 17h20- Barol Beats @barol.herancanegra (Música)
  • 17h20- Moyta @moytamoyta (Música)
  • 17h40- Léo Maria @leomaria.oficial (Música)
  • 17h40- Marcos Monteiro @marcosmonteiroviolao (Música)
  • 18h- MPBlues @mpblues_oficial (Música)
  • 18h- Fabio do Carmo @fabio.do.carmo.7cordas (Música)
  • 18h20- Rodrigo Freitas @rodrigofreitasacustico (Música)
  • 18h20- Ondaboa @bandaondaboa (Música)
  • 18h40- Duo Wuo @duo.wuo (Música)
  • 18h40- Lua MacLaine @luamaclaine (Música)
  • 19h- TheCave @thecaveacaverna (Música)
  • 19h-  Ana Carolina Dan  @souanadan (Música)
  • 19h20-  Xavin @xa_vinho (Música)
  • 19h40- Pelissare @felipelissari (Música)
  • 19h40- Duas Cabeças @duas_cabecas_ (Música)
  • 20h- Monique Rocha @moniquerocha.oficial (Música)
  • 20h-  Bruna Kethily @brunakethilys (Música)
  • 20h20- Amaro Lima @realamarolima (Música)
  • 20h20- Micheli Montalvão @michelimontalvão (Música)
  • 20h40-  Fabrício Miyakawa @fabriciomiyakawa (Música)
  • 20h40-  Diego Lima @diegorblima (Música)
  • 21h-  Novelo @pedronovelo_ (Música)
  • 21h-  Katarina Lopes @katarinalopesg (Música)
  • 21h20- Flavia Mendonça @flavinhamendonca (Música)
  • 21h20- Herderoz @herderoz (Música)
  • 21h40- Sandrera @sandreraebanda (Música)
  • 21h40- Zampa @zampasilva (Música)
  • 22h- Beth MC @_bethmc (Música)
  • 22h20- Adikto @profadikto(Música)
  • 22h20- Naomhi @its_naomhi (Música)
  • 22h40- Leo Pierrot  @pierrot.leo (Música)
  • 22h40- DJ Fabí Rocio @djfabirocio (Música)
  • 23h- Deb Feme @debfeme (Música)
  • 23h- Mofaya Reggae Music @mofayaoficial (Música)
  • 23h20- Dj Sista ilú @djsistailu (Música)
  • 23h20- Felipe Peó @felipep.o (Música)
  • 23h40- DJ Fabrício Bravim @fabravim (Música)
  • 23h40- Douglas Santhos @douglassanthos_ (Música) 

    • FORMATO

    Uma das organizadoras do evento, Sandrinha Oliveira, que também é produtora do bloco Afro Kizomba, destaca o caráter global da iniciativa. "Uma das colaboradoras nos deu a ideia de realizar aqui no Estado e pensamos num formato diferente. No caso, além de levar cultura para quem está em casa, decidimos também criar um incentivo para a geração de renda em épocas de isolamento social. Quem está assistindo, também pode doar um cachê simbólico", detalha.
    A programação trará nomes como Sandrera, Flávia Mendonça, Monique Rocha, Mpblues, Duet's, Amaro Lima, Diego Lima, Katarina Lopes, Feijó, Adikto, Beth Mc, Suely Bispo, Nanno Viana, Barol Beats e Sista Ilú. São mais de 50 apresentações por dia, com cerca de 30 horas de programação. Entre os shows musicais, o público pode se dar o luxo de curtir dois artistas, de estilos diferentes, se apresentando no mesmo horário. Bônus quase impensável em espetáculos presenciais.
    "O couvert poderá ser pago pelo PicPay diretamente na conta do artista. Queremos estimular as pessoas a consumir cultura sem sair de suas casas", ressalta, dizendo que o festival também deve ser visto como uma forma de apoio ao artista capixaba, que está passando por um momento muito delicado por conta da quarentena involuntária.
    Flávia Mendonça
    Flávia Mendonça também é uma das artistas capixabas no "Fico em Casa ES" Crédito: Instagram
    "Eles querem disponibilizar seu trabalho de forma colaborativa. Alguns não precisam da renda que pode vir dos couverts, pois possuem reservas ou outros recursos. Por outro lado, existem artistas que dependem de seus shows e apresentações para garantir a renda básica da família", alerta.

    FUTURO

    Sandrinha Oliveira garante que novas iniciativas já estão em pauta, pelo menos até o fim da quarentena. "Estamos amadurecendo os próximos passos, principalmente na questão de geração de renda. Posso adiantar que o processo não será excludente, basta ser artista do Espírito Santo. Quem deseja participar, basta nos procurar pelas redes socais", adianta.

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    A internet, de acordo com a produtora, é uma aliada, mas, sozinha, não é capaz de suprir todas as demandas do setor. "Existem outras ações sendo organizadas, como um manifesto criado pelos artistas que participam do festival", comenta, afirmando que é importante o apoio do Estado nesse momento. 
    "É preciso que o governo compreenda que estamos falando de necessidades básicas para muitos artistas, músicos, circenses, poetas e  pessoas da artes plásticas e do audiovisual. Então, nesse momento é preciso se reinventar", complementa.

    FICO EM CASA ES

    • QUANDO: de sábado (28) a segunda (30)
    • HORÁRIOS: de 16h à meia-noite, no Instagram dos artistas participantes
    • COUVERT: não será cobrando um valor fixo. O dinheiro deverá ser pago diretamente no PicPay de cada artista 
    • SÁBADO (28 DE MARÇO)
  • 16h- Dalisa @dalisacamposmiranda (Palestras e Histórias)
  • 16h10-  Xis Makeda @xis.makeda (Art. Visuais)
  • 16h20- Thiagão @thiagobiologia (Palestra)
  • 16h25- Stael Magesck @staelmagesc (Dança)
  • 16h30- Elídio Netto @pereirarosanettodançanegracont (Poesia)
  • 16h35- Quitéria @quit.teria (Poesia)
  • 16h40- Pã @el.domovoi (Poesia)
  • 16h45- Zumbah Zulu @zumbah_zulu (Poesia)
  • 16h50- Suely Bispo @suelybispooficial (Poesia)
  • 17h- Flávio Marão  @flaviomarao (Música)
  • 17h-  Conde @marconinho37 (Música)
  • 17h20- Barol Beats @barol.herancanegra (Música)
  • 17h20- Moyta @moytamoyta (Música)
  • 17h40- Léo Maria @leomaria.oficial (Música)
  • 17h40- Marcos Monteiro @marcosmonteiroviolao (Música)
  • 18h- MPBlues @mpblues_oficial (Música)
  • 18h- Fabio do Carmo @fabio.do.carmo.7cordas (Música)
  • 18h20- Rodrigo Freitas @rodrigofreitasacustico (Música)
  • 18h20- Ondaboa @bandaondaboa (Música)
  • 18h40- Duo Wuo @duo.wuo (Música)
  • 18h40- Lua MacLaine @luamaclaine (Música)
  • 19h- TheCave @thecaveacaverna (Música)
  • 19h-  Ana Carolina Dan  @souanadan (Música)
  • 19h20-  Xavin @xa_vinho (Música)
  • 19h40- Pelissare @felipelissari (Música)
  • 19h40- Duas Cabeças @duas_cabecas_ (Música)
  • 20h- Monique Rocha @moniquerocha.oficial (Música)
  • 20h-  Bruna Kethily @brunakethilys (Música)
  • 20h20- Amaro Lima @realamarolima (Música)
  • 20h20- Micheli Montalvão @michelimontalvão (Música)
  • 20h40-  Fabrício Miyakawa @fabriciomiyakawa (Música)
  • 20h40-  Diego Lima @diegorblima (Música)
  • 21h-  Novelo @pedronovelo_ (Música)
  • 21h-  Katarina Lopes @katarinalopesg (Música)
  • 21h20- Flavia Mendonça @flavinhamendonca (Música)
  • 21h20- Herderoz @herderoz (Música)
  • 21h40- Sandrera @sandreraebanda (Música)
  • 21h40- Zampa @zampasilva (Música)
  • 22h- Beth MC @_bethmc (Música)
  • 22h20- Adikto @profadikto(Música)
  • 22h20- Naomhi @its_naomhi (Música)
  • 22h40- Leo Pierrot  @pierrot.leo (Música)
  • 22h40- DJ Fabí Rocio @djfabirocio (Música)
  • 23h- Deb Feme @debfeme (Música)
  • 23h- Mofaya Reggae Music @mofayaoficial (Música)
  • 23h20- Dj Sista ilú @djsistailu (Música)
  • 23h20- Felipe Peó @felipep.o (Música)
  • 23h40- DJ Fabrício Bravim @fabravim (Música)
  • 23h40- Douglas Santhos @douglassanthos_ (Música)

    • DOMINGO (29)
  • 16h- Kika Amorim @tiktakeventoseprojetosoficial (Palestras e Histórias)
  • 16h10- Mais um Ponto, Mais um Conto @maisumpontomaisumconto (Art. Visuais)
  • 16h20- Daniel Victor @danielvictor_art (Art. Visuais)
  • 16h20- Beth Caetano @bethcaetanoreal (Tutorial)
  • 16h25- Arte e Nós @arteenos (Art. Visuais)
  • 16h30- #D108 @pachapinta (Art. Visuais)
  • 16h35- Eliezer Brasil @eliezerbrasil (Palestra)
  • 16h40- Casal Galli @casalgalli (Dança)
  • 16h45- Danilo dos Anjos @danilodosanjos.oficial (Poesia)
  • 16h50- Orlando Lopes @occidentiapoesia (Poesia)
  • 16h55- Juh D'lyra @poemasdeumafrustrada (Poesia)
  • 17h- Renan Rocha @maiorenan (Poesia)
  • 17h- Vivian Cunha @_vivicunhaa (Dança)
  • 17h05- Da Silva @dasilva2.0 (Poesia)
  • 17h10- Stel Miranda @stelmiranda (Poesia e música)
  • 17h20- Gessé Paixão @gesse.paixao (Música)
  • 17h20- Augus7o @augus7o.027 (Música)
  • 17h40- Andrea Espíndula @ateliercasaca (Música)
  • 17h40- Arllen Realli @arllenrealli (Música)
  • 18h- Diego Lyra @_diegolyra (Música)
  • 18h-  Léo Maria @leomaria.oficial (Música)
  • 18h20- Vítor Vantil @vitorvantil (Música)
  • 18h20- Tarso marchesano @tarso_marchesano (Música)
  • 18h40-  Jefinho Muniz @jefinhomuniz (Música)
  • 18h40- Pretaô @oficialpretao (Música)
  • 19h- Marcelo Ribeiro @marceloribeirob (Música)
  • 19h-  Patrícia Ilus @patriciailus (Música)
  • 19h20- Marcos Bifão @marcosbifao (Música)
  • 19h20- Roger Bezerra @rogerbezerra (Música)
  • 19h40- Let´s @ldschaves (Música)
  • 19h40- Leoni Ribeiro @leoniribeirotrio (Música)
  • 20h- Di Moares @dimorais_composer (Música)
  • 20h- Língua Bifurcada @lingua.bifurcada (Música)
  • 20h20- Anna Cintia @annacintiaoficial (Música)
  • 20h20- Yuri Guijansque @yuriguijansque (Música)
  • 20h40- Nano Vianna @nanovianna (Música)
  • 20h40- Frazão @felypefrazao (Música)
  • 21h- Like a Boss - Felipe Azevedo @lfelipeazevedo (Música)
  • 21h- Edivan Freitas @_edivanfreitas (Música)
  • 21h20- Guto Ferrari @duets.oficial (Música)
  • 21h20- Serginho Oliveira @sergiopgo (Música)
  • 21h40- Feijó @feijoficial (Música)
  • 21h40- Jamaika Adriano @jamaikaadriano (Música)
  • 22h- Setor Proibido @setorproibido (Música)
  • 22h-  Philipinhu @philipinhu121 (Música)
  • 22h30- Ana Cris @anacrissamba (Música)
  • 22h30- Tamiris Casotto @tamiriscasotto (Música)
  • 22h50- Karla Stelzer @karlastelzer_oficial (Música)
  • 22h50- Daniel Silva @danielcrfs (Música)
  • 23h10- Via alternativa @viaalternativa_ (Música)
  • 23h10-  Tiago @tiagocardosomelo (Música)
  • 23h30- Cainã e a Vizinhança do Espelho @a.vizinhanca (Música)
  • 23h30- Wandy @wandy.arte (Música)
  • 23h50- Projeto Natural Música @projetonaturalmusic (Música)
  • 23h50- Fernando Balarini @fernandobalarini (Música)

  • SEGUNDA-FEIRA (30)

  • 16h- Sandra Freitas (Palestras e Histórias)
  • 16h10- Histórias Encantadas de Cacá e Renan (Palestras e História)
  • 16h20- Fernando Santa Clara (Art. Visuais)
  • 16h25- Giu Dias (Art. Visuais )
  • 16h30- Facção In-Versa (Art. Visuais)
  • 16h35- Nega Ana (Art. Visuais)
  • 16h40- Kuplich Produção (Art. Visuais)
  • 16h45- Mattheus Schiffirmaan (Dança)
  • 16h50- Lil Rick Dancer (Dança)
  • 16h55- MC 100 F.A.I (Poesia)
  • 17h- Sobrinho (Poesia)
  • 17h05- Elô Carvalho (Poesia)
  • 17h10- Paulo Roberto (Poesia)
  • 17h15- Ediane Sousa (Poesia)
  • 17h20- Banda Malandragem (Música)
  • 17h20- Famoso (Música)
  • 17h40- Fabio do Carmo (Música)
  • 17h40- Leandro Solosanto (Música)
  • 18h- Léo Norbim (Música)
  • 18h- Rony Bass (Música)
  • 18h20- Jorman (Música)
  • 18h20- Salsa (Música)
  • 18h40-Tião Xará (Música)
  • 18h40- Ella Fritadjeli (Música)
  • 19h- Marcos Lucas (Música)
  • 19h- Max Gasperazzo (Música)
  • 19h20- Bella Mattar (Música)
  • 19h20- Niter Vantil (Música)
  • 19h40- Duo Severino (Música)
  • 19h40- Marsu Frontini (Música)
  • 20h- Manfredo (Música)
  • 20h- Guilherme Irie e Godoy Bass (Música)
  • 20h20- Herança Negra (Música)
  • 20h20- Alinne Garruth (Música)
  • 20h40- Metteoro (Música)
  • 20h40- Gustavo Braiz (Música)
  • 21h- Duet´s (Música)
  • 21h- Maicon 7 Cordas (Música)
  • 21h20- N Frainer (Música)
  • 21h20- Animal Trees (Música)
  • 21h40- Junior Koch (Música)
  • 21h40- Tiago Veloso (Música)
  • 22h- Studio 3 (Música)
  • 22h-  Daiane Pessoa (Música)
  • 22h30- Mudo (Música)
  • 22h30- Eugênio Goulart (Música)
  • 22h50- Rony Santos (Música)
  • 22h50- Renatinho (Música)
  • 23h10- Alexandre Araujo (Música)
  • 23h10- Mr Dedus (Música)
  • 23h20- VerrucktMM  (Música)
  • 23h20- Karine e as Bolachas (Música)

  • (As redes sociais de segunda-feira ainda não foram divulgadas)

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