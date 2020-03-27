Eventos virtuais para o fim de semana ser agitado mesmo de casa

SEXTA-FEIRA (27 DE MARÇO)
- SHOW
- Renato Casanova
- Às 21h, o integrante da banda Casaca fará uma live especial em seu Instagram @rntcasanova.
- FESTIVAL
- Rock em Casa
- Às 20h, ao vivo no Instagram do Em Movimento (@emmovimento). Com show de Amaro Lima, ex-vocalista e baixista da banda Mahnimal.
- NACIONAL
- Festival Música em Casa
- A partir das 19h, no perfil de cada artista, que podem ser conferidos na conta do Instagram do festival. Contará com a participação de Clau, Leo Santana, Tayrone e outros. Seguira até o dia 29, com 5 artistas por dia.
- Festival Fico em Casa BR
- A partir das 14h, nas contas de cada de artista, que podem ser conferidas no perfil do Instagram do festival. Confira a programação até então divulgada:
- 14h- Chico Cesar
- 16h- Majur
- 18h30- Academia da Berlinda
- 19h- Verbara
- 19h30- Black Pantera
- 20h- Dois ou Dez
- 20h30- O Vento Solar
- 21h- Folks
- 21h30- Canto Cego
- 22h- Lucas Silveira
- 22h30- Valesca Popozuda
- 23h- Paulo Miklos
- Festival de música #Tamo Junto
- A partir das 16h, no site nas redes sociais e no site do Globo. Confira a programação:
- 16h- Carminho
- 16h30- Roberta Sá
- 17h- Jade Baraldo
- 17h30- Luiza Casé
- 18h- Paula Fernandes
- 18h30- Cláudio Nucci
- 19h- Leila Pinheiro
- 19h30- Teago Oliveira
- 20h- Tim Bernardes
- 20h30- Manoel Cordeiro
- 21h- Duda Beat
- 21h30- Zélia Duncan
SÁBADO (28 DE MARÇO)
- BALADA
- Toro Live
- Festa live, no Facebook da Toro Club Às 21h. Com DJs Gamatech e Bruno Matias. Delivery de drinks autorais no whatsapp (27)4042-2042.
- FESTIVAL
- Rock em Casa
- Às 20h, ao vivo no Instagram do Em Movimento (@emmovimento). Com show do cantor Felype Frazão.
- Fico em Casa ES
- A partir das 16h, nas contas de Instagram de cada artista cadastrado. Confiram a programação e as respectivas contas:
- 16h- Dalisa @dalisacamposmiranda (Palestras e Histórias)
- 16h10- Xis Makeda @xis.makeda (Art. Visuais Perf.Tutor)
- 16h20- Thiagão @thiagobiologia (Palestra)
- 16h25- Stael Magesck @staelmagesc (Dança)
- 16h30- Elídio Netto @pereirarosanettodançanegracont (Poesia)
- 16h35- Quitéria @quit.teria (Poesia)
- 16h40- Pã @el.domovoi (Poesia)
- 16h45- Zumbah Zulu @zumbah_zulu (Poesia)
- 16h50- Suely Bispo @suelybispooficial (Poesia)
- 17h- Flávio Marão @flaviomarao (Música)
- 17h- Conde @marconinho37 (Música)
- 17h20- Barol Beats @barol.herancanegra (Música)
- 17h20- Moyta @moytamoyta (Música)
- 17h40- Léo Maria @leomaria.oficial (Música)
- 17h40- Marcos Monteiro @marcosmonteiroviolao (Música)
- 18h- MPBlues @mpblues_oficial (Música)
- 18h- Fabio do Carmo @fabio.do.carmo.7cordas (Música)
- 18h20- Rodrigo Freitas @rodrigofreitasacustico (Música)
- 18h20- Ondaboa @bandaondaboa (Música)
- 18h40- Duo Wuo @duo.wuo (Música)
- 18h40- Lua MacLaine @luamaclaine (Música)
- 19h- TheCave @thecaveacaverna (Música)
- 19h- Ana Carolina Dan @souanadan (Música)
- 19h20- Xavin @xa_vinho (Música)
- 19h40- Pelissare @felipelissari (Música)
- 19h40- Duas Cabeças @duas_cabecas_ (Música)
- 20h- Monique Rocha @moniquerocha.oficial (Música)
- 20h- Bruna Kethily @brunakethilys (Música)
- 20h20- Amaro Lima @realamarolima (Música)
- 20h20- Micheli Montalvão @michelimontalvão (Música)
- 20h40- Fabrício Miyakawa @fabriciomiyakawa (Música)
- 20h40- Diego Lima @diegorblima (Música)
- 21h- Novelo @pedronovelo_ (Música)
- 21h- Katarina Lopes @katarinalopesg (Música)
- 21h20- Flavia Mendonça @flavinhamendonca (Música)
- 21h20- Herderoz @herderoz (Música)
- 21h40- Sandrera @sandreraebanda (Música)
- 21h40- Zampa @zampasilva (Música)
- 22h- Beth MC @_bethmc (Música)
- 22h20- Adikto @profadikto(Música)
- 22h20- Naomhi @its_naomhi (Música)
- 22h40- Leo Pierrot @pierrot.leo (Música)
- 22h40- DJ Fabí Rocio @djfabirocio (Música)
- 23h- Deb Feme @debfeme (Música)
- 23h- Mofaya Reggae Music @mofayaoficial (Música)
- 23h20- Dj Sista ilú @djsistailu (Música)
- 23h20- Felipe Peó @felipep.o (Música)
- 23h40- DJ Fabrício Bravim @fabravim (Música)
- 23h40- Douglas Santhos @douglassanthos_ (Música)
- NACIONAL
- Buteco em casa de Gusttavo Lima
- As 20h, no canal do Youtube do cantor. Lima Irá tocar diversos hits da carreira e grandes clássicos estão previstos no repertório.
- Festival Música em casa
- A partir das 19h, no perfil de cada artista, que podem ser conferidos na conta do Instagram do festival. Seguira até o dia 29, com 5 artistas por dia.
- Festival de música #Tamo Junto
- A partir das 16h30, no site nas redes sociais e no site do Globo. Confira a programação:
- 16h30- Presinho Serrinha
- 17h- Xande de Pilares
- 17h30- Banda Onze:20
- 18h- Projota
- 18h30- Orochi
- 19h- Marcos Hermes
- 19h30- MC Rebecca
- 20h- Haikaiis
- 21h- Pedro Sampaio
- 21h30- Combo x
DOMINGO (29 DE MARÇO)
- Rock em Casa
- Às 20h, ao vivo no Instagram do Em Movimento (@emmovimento). Com show do cantor mírim Jeremias Reis, ganhador do The Voice Kids 2019.
- Fico em Casa ES
- A partir das 16h, nas contas de Instagram de cada artista cadastrado. Confiram a programação e as respectivas contas:
- 16h- Kika Amorim @tiktakeventoseprojetosoficial (Palestras e Histórias)
- 16h10- Mais um Ponto, Mais um Conto @maisumpontomaisumconto (Art. Visuais Perf.Tutor.)
- 16h20- Daniel Victor @danielvictor_art (Art. Visuais Perf.Tutor.)
- 16h20- Beth Caetano @bethcaetanoreal (Tutorial)
- 16h25- Arte e Nós @arteenos (Art. Visuais Perf.Tutor.)
- 16h30- #D108 @pachapinta (Art. Visuais Perf.Tutor.)
- 16h35- Eliezer Brasil @eliezerbrasil (Palestra)
- 16h40- Casal Galli @casalgalli (Dança)
- 16h45- Danilo dos Anjos @danilodosanjos.oficial (Poesia)
- 16h50- Orlando Lopes @occidentiapoesia (Poesia)
- 16h55- Juh D'lyra @poemasdeumafrustrada (Poesia)
- 17h- Renan Rocha @maiorenan (Poesia)
- 17h- Vivian Cunha @_vivicunhaa (Dança)
- 17h05- Da Silva @dasilva2.0 (Poesia)
- 17h10- Stel Miranda @stelmiranda (Poesia e música)
- 17h20- Gessé Paixão @gesse.paixao (Música)
- 17h20- Augus7o @augus7o.027 (Música)
- 17h40- Andrea Espíndula @ateliercasaca (Música)
- 17h40- Arllen Realli @arllenrealli (Música)
- 18h- Diego Lyra @_diegolyra (Música)
- 18h- Léo Maria @leomaria.oficial (Música)
- 18h20- Vítor Vantil @vitorvantil (Música)
- 18h20- Tarso marchesano @tarso_marchesano (Música)
- 18h40- Jefinho Muniz @jefinhomuniz (Música)
- 18h40- Pretaô @oficialpretao (Música)
- 19h- Marcelo Ribeiro @marceloribeirob (Música)
- 19h- Patrícia Ilus @patriciailus (Música)
- 19h20- Marcos Bifão @marcosbifao (Música)
- 19h20- Roger Bezerra @rogerbezerra (Música)
- 19h40- Let´s @ldschaves (Música)
- 19h40- Leoni Ribeiro @leoniribeirotrio (Música)
- 20h- Di Moares @dimorais_composer (Música)
- 20h- Língua Bifurcada @lingua.bifurcada (Música)
- 20h20- Anna Cintia @annacintiaoficial (Música)
- 20h20- Yuri Guijansque @yuriguijansque (Música)
- 20h40- Nano Vianna @nanovianna (Música)
- 20h40- Frazão @felypefrazao (Música)
- 21h- Like a Boss - Felipe Azevedo @lfelipeazevedo (Música)
- 21h- Edivan Freitas @_edivanfreitas (Música)
- 21h20- Guto Ferrari @duets.oficial (Música)
- 21h20- Serginho Oliveira @sergiopgo (Música)
- 21h40- Feijó @feijoficial (Música)
- 21h40- Jamaika Adriano @jamaikaadriano (Música)
- 22h- Setor Proibido @setorproibido (Música)
- 22h- Philipinhu @philipinhu121 (Música)
- 22h30- Ana Cris @anacrissamba (Música)
- 22h30- Tamiris Casotto @tamiriscasotto (Música)
- 22h50- Karla Stelzer @karlastelzer_oficial (Música)
- 22h50- Daniel Silva @danielcrfs (Música)
- 23h10- Via alternativa @viaalternativa_ (Música)
- 23h10- Tiago @tiagocardosomelo (Música)
- 23h30- Cainã e a Vizinhança do Espelho @a.vizinhanca (Música)
- 23h30- Wandy @wandy.arte (Música)
- 23h50- Projeto Natural Música @projetonaturalmusic (Música)
- 23h50- Fernando Balarini @fernandobalarini (Música)
- NACIONAL
- Festival Música em casa
- A partir das 19h, no perfil de cada artista, que podem ser conferidos na conta do Instagram do festival. Terá 5 artistas se apresentando.
- Festival de música #TamoJunto
- A partir das 16h30, nas redes sociais e no site do Globo. Confira a programação de cada dia:
- 16h30- Moacyr Luz
- 17h- Terno Rei
- 17h30- Tuyo
- 18h- Felipe Araújo
- 18h30- Guto Goffi
- 19h- Biquini Cavadão
- 19h30- Silva Machete
- 20h- Paulo Miklos
- 21h- Moreno Veloso
- 21h30- Baby do Brasil