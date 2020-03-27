Agenda

Eventos virtuais para o fim de semana ser agitado mesmo de casa

A quarentena não impede a diversão de acontecer, lives proporcionam atrações sem perigo de contágio

Publicado em 27 de Março de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 12:49
Amaro Lima
Amaro Lima irá se apresentar no festival online Rock em casa, na sexta-feira (27) e no Fico em Casa ES no sábado (28). Crédito: Reprodução/ Instagram @realamarolima

SEXTA-FEIRA (27 DE MARÇO)

  • SHOW
  • Renato Casanova
  • Às 21h, o integrante da banda Casaca fará uma live especial em seu Instagram @rntcasanova

  • FESTIVAL
  • Rock em Casa
  • Às 20h, ao vivo no Instagram do Em Movimento (@emmovimento). Com show de Amaro Lima, ex-vocalista e baixista da banda Mahnimal.

  • NACIONAL
  • Festival Música em Casa
  • A partir das 19h, no perfil de cada artista, que podem ser conferidos na conta do Instagram do festival. Contará com a participação de Clau, Leo Santana, Tayrone e outros. Seguira até o dia 29, com 5 artistas por dia. 

  • Festival Fico em Casa BR
  • A partir das 14h, nas contas de cada de artista, que podem ser conferidas no perfil do Instagram do festival. Confira a programação até então divulgada:

  • 14h- Chico Cesar
  • 16h- Majur
  • 18h30- Academia da Berlinda
  • 19h- Verbara
  • 19h30- Black Pantera
  • 20h- Dois ou Dez
  • 20h30- O Vento Solar
  • 21h- Folks
  • 21h30- Canto Cego
  • 22h- Lucas Silveira
  • 22h30- Valesca Popozuda
  • 23h- Paulo Miklos

  • Festival de música #Tamo Junto 
  • A partir das 16h, no site nas redes sociais e no site do Globo. Confira a programação: 

  • 16h- Carminho
  • 16h30- Roberta Sá
  • 17h- Jade Baraldo
  • 17h30- Luiza Casé
  • 18h- Paula Fernandes
  • 18h30- Cláudio Nucci
  • 19h- Leila Pinheiro
  • 19h30- Teago Oliveira 
  • 20h- Tim Bernardes
  • 20h30- Manoel Cordeiro 
  • 21h- Duda Beat 
  • 21h30- Zélia Duncan
Gamatech
Gamatech, dupla de DJs tocará na festa live da Toro Club, no sábado (28) Crédito: Toro Club/ Divulgação

SÁBADO (28 DE MARÇO)

Patrícia Ilus irá se apresentar no Festival Fico em Casa ES, no domingo (29). Crédito: Reprodução/ Facebook Patrícia Ilus

DOMINGO (29 DE MARÇO)

