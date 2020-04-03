Foto de parto com celular, caligrafia e outros cursos online na quarentena

Fotógrafa cria curso online de fotografia de parto com celular para pais na quarentena Crédito: Karol Felício/Divulgação

Muita gente anda buscando uma forma de ocupar a mente na quarentena e mudar o foco das notícias pesadas sobre a pandemia de coronavírus. Sim, o isolamento pode servir pra aprender algo novo, testar uma habilidade diferente ou se aprimorar em alguma área - não necessariamente ligada à carreira.

Felizmente, há muitas opções de cursos pra fazer sem sair de casa. E o melhor: de graça. Tem aulas de culinária, de finanças, de caligrafia

As soluções são as mais criativas possíveis. A Universidade de Vila Velha (UVV) está com uma série de cursos livres já abertos. Um deles é para amantes da gastronomia e ensina como fazer molhos básicos . Tem até certificado no final.

Que tal entender um pouco mais de finanças? O Women Creating, uma plataforma online para mulheres, tem alguns cursos disponíveis e gratuitos, como o de investimentos, ministrado por Carol Sandler, fundadora do Finanças Femininas e sócia da Ellas Investimentos.

Também em casa dá para treinar habilidades manuais. Um curso totalmente online e de graça ensina as técnicas de caligrafia. Quem está à frente é a artista Karol Stefanini, que tem comandado o Workshop Nacional de Lettering no Instagram dela.

E tem até curso de fotografia de parto com o celular para papais e acompanhantes. Ideia da fotógrafa Karol Felício que, impedida de entrar nos hospitais devido a essa epidemia, decidiu dar aquela força para as famílias à espera de um bebê.

No curso, falo sobre check list, técnica, olhar, os momentos mais importantes de registrar e as fases do parto, o que registrar em cada fase  conta Karol.

O curso dá várias dicas para o registro do nascimento do bebê. Uma dica que eu dou é: registre com o celular na horizontal. Também é importante ter atenção a momentos importantes, como contração e o intervalo de contração, o primeiro olhar do bebê para os pais Esse momento se chama imprinting e é muito especial, comenta ela.

Karol diz que teve a iniciativa ao ver que muitas grávidas que devem dar à luz por esses dias estavam preocupadas em ficar sem essa memória tão importante por conta das regras de isolamento do coronavírus.