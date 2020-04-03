Foto de parto com celular, caligrafia e outros cursos online na quarentena

Muita gente anda buscando uma forma de ocupar a mente na quarentena e mudar o foco das notícias pesadas sobre a pandemia de coronavírus. Sim, o isolamento pode servir pra aprender algo novo, testar uma habilidade diferente ou se aprimorar em alguma área - não necessariamente ligada à carreira.
Felizmente, há muitas opções de cursos pra fazer sem sair de casa. E o melhor: de graça. Tem aulas de culinária, de finanças, de caligrafia
As soluções são as mais criativas possíveis. A Universidade de Vila Velha (UVV) está com uma série de cursos livres já abertos. Um deles é para amantes da gastronomia e ensina como fazer molhos básicos. Tem até certificado no final.
Que tal entender um pouco mais de finanças? O Women Creating, uma plataforma online para mulheres, tem alguns cursos disponíveis e gratuitos, como o de investimentos, ministrado por Carol Sandler, fundadora do Finanças Femininas e sócia da Ellas Investimentos.
Também em casa dá para treinar habilidades manuais. Um curso totalmente online e de graça ensina as técnicas de caligrafia. Quem está à frente é a artista Karol Stefanini, que tem comandado o Workshop Nacional de Lettering no Instagram dela.
E tem até curso de fotografia de parto com o celular para papais e acompanhantes. Ideia da fotógrafa Karol Felício que, impedida de entrar nos hospitais devido a essa epidemia, decidiu dar aquela força para as famílias à espera de um bebê.
No curso, falo sobre check list, técnica, olhar, os momentos mais importantes de registrar e as fases do parto, o que registrar em cada fase conta Karol.
O curso dá várias dicas para o registro do nascimento do bebê. Uma dica que eu dou é: registre com o celular na horizontal. Também é importante ter atenção a momentos importantes, como contração e o intervalo de contração, o primeiro olhar do bebê para os pais Esse momento se chama imprinting e é muito especial, comenta ela.
Karol diz que teve a iniciativa ao ver que muitas grávidas que devem dar à luz por esses dias estavam preocupadas em ficar sem essa memória tão importante por conta das regras de isolamento do coronavírus.
O registro do parto é importante, primeiro porque é o início da história do seu filho, é o início da sua história com essa formação familiar. É precioso. E, além de o tempo apagar essa memória, os próprios hormônios ajudam a fazer esse papel. Quando a mulher está na famosa partolândia, que é a fase ativa e de transição, ela está tão conectada que muitas vezes não se lembra desses momentos. Eu tenho vários relatos de mulheres que se lembraram de acontecimentos do parto só depois que viram as imagens. Inclusive de uma que disse que as imagens salvaram o casamento, já que ela tinha uma sensação de estar sozinha e depois, com as fotos viu que o marido está a sempre ao lado dela, relata.