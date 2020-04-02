Lettering: saiba como desenhar a primeira letra do seu nome

Aprendendo a fazer o alfabeto em Lettering na série "Como faz" Crédito: Divulgação/Traços que Inspiram

Em época de quarentena, muita gente tem buscado atividades manuais e outros passatempos para relaxar. O Lettering ou a arte de desenhar palavras é uma dessas opções que ajudam a preencher o tempo em casa e, de quebra, trabalhar a criatividade e outras habilidades.

Papel e caneta na mão, você vai rabiscando e nem vê a hora passar. No final, tem como resultado um belo trabalho artístico. Se gostar, pode buscar cursos - tem opções on-line - e se aprimorar nessa técnica.