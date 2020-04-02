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Habilidade

Lettering: saiba como desenhar a primeira letra do seu nome

O Lettering é a arte de desenhar palavras e pode funcionar como um delicioso passatempo na quarentena. A artista visual Simone Saiter ensina como fazer o alfabeto inteiro. Vamos lá?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 08:00

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 08:00

Aprendendo a fazer o alfabeto em Lettering na série
Aprendendo a fazer o alfabeto em Lettering na série "Como faz" Crédito: Divulgação/Traços que Inspiram
Em época de quarentena, muita gente tem buscado atividades manuais e outros passatempos para relaxar. O Lettering ou a arte de desenhar palavras é uma dessas opções que ajudam a preencher o tempo em casa e, de quebra, trabalhar a criatividade e outras habilidades. 
Papel e caneta na mão, você vai rabiscando e nem vê a hora passar. No final, tem como resultado um belo trabalho artístico. Se gostar, pode buscar cursos - tem opções on-line - e se aprimorar nessa técnica.

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Lettering: a arte de desenhar letras vira terapia

Na série "Como faz?" desta semana, convidamos a artista visual Simone Saiter, do perfil @traçosqueinspiram, para ensinar o be-a-bá do Lettering. Você vai aprender a fazer a primeira letra do seu nome. Ou o alfabeto inteiro! Vamos começar?

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