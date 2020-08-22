Capixaba cria loja de decoração inspirada em poema de Carlos Drummond

Lembrança de viagem.

O símbolo do Espírito Santo, que foi o topo do bolo do batizado da minha filha Isadora, há 12 anos. Me emociono até hoje só de lembrar desse dia.

A janela marroquina que ganhei do meu marido. Acho que ela simboliza não só as viagens que fizemos como as que ainda vamos realizar. Uma viagem é sempre uma janela aberta para o mundo, uma oportunidade de conhecer outras culturas, outros aromas, arte, história e culinária.

A Sagrada Família que ganhei de uma amiga no dia em que abri a loja. Ela nunca saiu da recepção, nem nos momentos de reforma ou de troca de showroom .

As joias que usei no dia do meu casamento. O colar e o brinco ganhei dos meus pais em uma viagem e o anel do meu marido. Significam muito para mim pois simbolizam um momento especial da minha vida. Anos depois tive a oportunidade de emprestá-las para Isabela, minha afilhada de casamento.

O grilo falante. Tenho comigo essa estátua de cerâmica há muito tempo. O grilo simboliza a consciência do Pinóquio e nessa pequena estatueta está escrito Let your conscience be your guide. Sempre que precisava tomar uma decisão importante olhava para ela e tentava ouvir minha consciência.