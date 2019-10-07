Baixa na balança!

4 shots matinais para acelerar o metabolismo e emagrecer

Bebidinhas rápidas de preparar e até gostosinhas têm uma potência e tanto na hora de turbinar o metabolismo

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 09:11 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Pixabay

Emagrece, é refrescante e pode ser até gostoso. Apesar de parecer, os shots matinais não são um milagres - mas dão um empurrãozinho e tanto. Por isso, pegamos a receita de quatro desses drinques saudáveis com a nutricionista Estela Reginatto. É importante que esses preparados sejam ingeridos em jejum pela manhã. Os ativos presentes em cada receita vão turbinar o metabolismo justamente por serem a primeira dose de nutrientes e vitaminas que o corpo vai absorver depois de um período mais longo sem alimentação.

Segundo a nutricionista, o ideal é variar dentre as opções disponíveis, no entanto, a maior parte deles pode ser tomada com frequência sem ter que se preocupar demais.

"Eles são muito feitos à base de limão, vinagre e maçã. Quem tem algum problema com esses itens é que tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas os benefícios são inúmeros e raramente vão ocasionar em algo mais sério para a saúde, do ponto de vista de complicações mesmo", destaca, em bate-papo com A Gazeta.

A expert também destaca que nesses shots folhas verdes são muito usadas, já que têm propriedades digestivas e de ação direta no intestino. "Alguns desses shots só são indicados, inclusive, uma vez por semana porque agem de forma mais potente no trato intestinal", reitera.

Shot detox: 1 maçã, 1cm de gengibre sem casca, 200ml de água, 1 colher de café de cúrcuma. Leve todos os ingredientes ao liquidificador, bata e tome e mais rápido possível, para preservar as propriedades das substâncias.

1 maçã, 1cm de gengibre sem casca, 200ml de água, 1 colher de café de cúrcuma. Leve todos os ingredientes ao liquidificador, bata e tome e mais rápido possível, para preservar as propriedades das substâncias. Shot de vinagre: esprema o suco de um limão galego inteiro, coloque uma colher de sopa de vinagre, 200ml de água. Mexa todos os ingredientes à mão e tome.

esprema o suco de um limão galego inteiro, coloque uma colher de sopa de vinagre, 200ml de água. Mexa todos os ingredientes à mão e tome. Shot refrescante para digestão: 1cm de gengibre sem casca, 1 pitada de pimenta cayena, 1 limão galego espremido, 5 folhas grandes de salsão ou 2 folhas de couve verde, 1 maçã verde ou vermelha inteira. Leve tudo ao liquidificador, coe e tome. (Se não coar é melhor ainda, como destaca a própria nutricionista).

1cm de gengibre sem casca, 1 pitada de pimenta cayena, 1 limão galego espremido, 5 folhas grandes de salsão ou 2 folhas de couve verde, 1 maçã verde ou vermelha inteira. Leve tudo ao liquidificador, coe e tome. (Se não coar é melhor ainda, como destaca a própria nutricionista). Shot de carvão ativado: uma dose de carvão ativado (pode ser comprada em farmácia), 300ml de água, 1 limão galego espremido e meia maça verde ou vermelha. Misture tudo, coe e tome. (A nutricionista diz que se não coar é melhor ainda e a recomendação é que esse shot seja tomado aos fins de semana ou dias livres, já que a ação dele é bastante forte no funcionamento intestinal).

