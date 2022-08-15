Curso de Residência: editores da Rede Gazeta dão dicas para a prova de Redação

Sede da Rede Gazeta, onde ocorrerão as atividades da fase presencial do programa Crédito: Acervo A Gazeta

Uma linguagem simples, direta ao ponto, que traga logo nas primeiras linhas as informações mais importantes, é fundamental na escrita de um texto noticioso. Por outro lado, parágrafos prolixos e vocabulário rebuscado e excessivamente técnico não empolgam o leitor a se manter conectado. Em razão isso, devem ser evitados.

Com essas e outras orientações, editores da Rede Gazeta enfatizam os pontos mais relevantes a serem observados pelos candidatos para um bom desempenho na prova de Redação do 25º Curso de Residência em Jornalismo da empresa. O exame está disponível até as 23h59 desta terça-feira (16) na plataforma Gupy, com todas as orientações para os semifinalistas. Serão considerados como critério para avaliação: conhecimento dos padrões jornalísticos de escrita, obediência à norma culta de língua portuguesa, objetividade e criatividade.

Na análise da editora do Estúdio Gazeta , Flávia Martins, o candidato não pode esquecer que o texto jornalístico apresenta diferenciais determinantes em relação ao arranjo de uma dissertação para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

Flávia Martins, editora do Estúdio Gazeta, fala sobre características do texto jornalístico noticioso. "Não é uma dissertação" Crédito: Rede Gazeta

“É uma disposição distinta daquela redação que a gente aprendeu em sala de aula e que elencava introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto jornalístico tem a estrutura invertida. Você começa abordando o que é mais importante e vai desenvolvendo a escrita com os outros detalhes. As informações mais relevantes vêm primeiro. Por isso, evite dar sua opinião ou usar adjetivos e gírias no texto. O mais importante é a objetividade. Um ponto em comum com as redações escolares é a necessidade de atenção à coerência e à coesão, das quais não se pode abrir mão”, aponta.

Editor de esportes de A Gazeta , Filipe Souza também indica os caminhos para os candidatos: não abusar de períodos longos e atentar-se para as regras gramaticais e ortográficas.

Filipe Souza, editor de Esportes de A Gazeta, preza pela linguagem simples: "Evite repetir palavras" Crédito: Rede Gazeta

“A informação tem de ser apresentada de forma rápida. Prezo os textos com períodos curtos e com uma linguagem simples. Evite também repetir demasiadamente palavras ao longo do texto. Use sinônimos para mostrar que você tem um vocabulário amplo. Só não precisa usar termos difíceis que pouca gente entenda”, completa.

Responder prontamente às perguntas básicas do leitor que acaba de clicar numa matéria é a dica da jornalista Amanda Monteiro, editora-adjunta de A Gazeta , para os candidatos a residentes. “O que aconteceu? Quem fez? Quando aconteceu? Como aconteceu? Onde aconteceu? Por que aconteceu? As respostas para essas perguntas devem estar contempladas no texto, sobretudo no início dele. Outra atenção é transcrever em aspas os trechos mais impactantes ditos pelas fontes”, frisa.

Amanda Monteiro, editora-adjunta, cita elementos básicos que não podem faltar no texto jornalístico Crédito: Rede Gazeta

Amanda defende que o olhar sensível sobre o tema a ser trabalhado contribui para a qualidade textual. “A mesma pauta, se for entregue a três pessoas diferentes, será escrita e apresentada de três formas diferentes; assim como três fotógrafos não fazem fotos iguais diante da mesma cena. O olhar é único, a sensibilidade de cada um é formada por um conjunto de coisas que só você passou e pode imprimir. Valorizo isso como editora.”

PENEIRA

Nesta segunda e penúltima fase do processo seletivo, vão ser selecionados os 30 candidatos que continuarão no páreo pelas 10 vagas. As instruções chegarão ao e-mail dos classificados.

Editora de conteúdo do Curso de Residência, Andréia Pegoretti informa que, além da qualidade da redação, esta segunda etapa vai avaliar o conhecimento do candidato em relação ao aproveitamento de conteúdos para as redes sociais.

"O que podemos adiantar é que estamos de olho na percepção do candidato sobre como os conteúdos podem ser desdobrados, reaproveitados e adaptados para multiplataformas." Andréia Pegoretti - Editora de conteúdo do Curso de Residência

AS ETAPAS

05/08 ao último domingo (14/08) Foi o prazo de inscrições. Candidatos responderam ao teste de perfil e à prova de conhecimentos gerais e língua portuguesa (primeira fase do processo seletivo). Nesta segunda (15) Divulgação de quem segue na disputa. Todos que acertarem mais de 60% da avaliação da primeira fase estão classificados para a próxima fase. Também nesta segunda, está disponível o teste virtual de Redação na plataforma Gupy para os semifinalistas. Serão considerados como critério para avaliação: conhecimento dos padrões jornalísticos de escrita, obediência à norma culta de língua portuguesa, objetividade e criatividade. Quem chegou até aqui vai receber as instruções por e-mail.