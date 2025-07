Novos foquinhas

Veja a lista de aprovados para a Residência em Jornalismo 2025

Estudantes e recém-formados do ES, MG, BA e SC formam a 28ª turma do programa de imersão. Aulas começam em agosto e vão até novembro

Hugo Dadalto Estagiário - Comunicação Institucional / [email protected]

Publicado em 28 de julho de 2025 às 17:15

Quem são os aprovados para o 28º Curso de Residência em Jornalismo Crédito: Divulgação

Está formada a nova turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Após um processo seletivo dividido em três fases e que começou com quase 170 concorrentes, a lista dos aprovados contempla 6 homens e 4 mulheres, com estudantes do Sudeste, Nordeste e Sul do país. A partir de agora, os residentes têm a missão de organizar as mochilas para desembarcar em Vitória no dia 13 de agosto, data que marca a aula inaugural da 28ª edição do programa.>

Num raio-x da turma desta edição, nove foquinhas (alcunha dada a jornalistas em início de carreira) vêm do curso de Jornalismo e um da graduação em Rádio, TV e Internet. No quesito origem, os aprovados registram o CEP de nove cidades diferentes: Vitória (ES), Serra (ES), Cariacica (ES), São José do Calçado (ES), Ilhéus (BA), Alcobaça (BA), São João Del-Rei (MG), Viçosa (MG) e Florianópolis (SC).>

A instituição com o maior número de aprovados foi a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com 4 representantes. A lista continua com dois selecionados vindos da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), um do Centro Universitário Faesa, um da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), um da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e uma da Universidade Federal de Viçosa (UFV).>

A lista

Da esquerda para a direita: Alberto Margon; Alice Trindade; Ana Muniz; Gustavo Domingos; João Pimassoni; Kayc Keven; Mayhan Araujo; Renam Henrique Linhares; Samara Ramos e Sara Ohnesorge Crédito: Reprodução

Alberto Margon - Jornalismo, Ufes



Alice Trindade - Jornalismo, UFSJ



Ana Muniz - Jornalismo, UFSC



Gustavo Domingos - Jornalismo, Ufes



João Pimassoni - Jornalismo, Faesa



Kayc Keven - Jornalismo, UFSJ



Mayhan Araujo - Rádio, TV e Internet, Uesc



Renam Henrique Linhares - Jornalismo, Ufes



Samara Ramos - Jornalismo, UFV



Sara Ohnesorge - Jornalismo, Ufes

>

>

O que vem por aí?

No dia 13 de agosto, data da aula inaugural, os residentes chegam à Rede Gazeta para um encontro com o jornalista Vinícius Valfré, repórter especial do Estado de S. Paulo, e com a jornalista e diretora técnica do Instituto Sustentabilidade Brasil, Daniela Klein. Os dois vão ministrar a aula “Do centro do poder à Amazônia: o desafio de reportar o Brasil".>

A escolha dos nomes de Valfré e de Daniela para o bate-papo com os focas dá “match” com o tema do ano. Nesta edição, a imersão dos residentes nos veículos da casa será guiada pela abordagem sobre “Emergências Climáticas: o papel de cada um nessa batalha”. De agosto a novembro, os alunos vão produzir reportagens especiais para A Gazeta, uma série para a rádio CBN Vitória, um programa especial para a TV Gazeta e pílulas sobre o assunto para as redes sociais.>

Coordenador do Curso de Residência, o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, destaca que a concorrência deste ano foi muito acirrada: “Chegamos à fase das entrevistas individuais com a régua de avaliação muito alta. Encontramos perfis muito interessantes, e os escolhidos para a turma trazem bagagens, aptidões e experiências anteriores bastante diversas. Isso certamente tende a formar um grupo com muita capacidade de inovar no jornalismo”.>

Como foi a seleção?

Puderam concorrer às 10 vagas do Curso de Residência em Jornalismo pessoas formadas em qualquer curso de graduação a partir de dezembro de 2023 ou graduandos no último período de formação acadêmica. As candidaturas se estenderam, também, a alunos de cursos técnicos de Rádio e TV.>

Nas três primeiras semanas de julho, os candidatos foram testados em três fases diferentes. A primeira delas aconteceu após a inscrição, na qual cada um dos interessados respondeu a uma prova objetiva com 30 questões sobre atualidades, Língua Portuguesa e noções de Jornalismo. Seguiu para a próxima etapa quem acertou pelo menos 60% do teste. >

Na sequência, quem se classificou para a segunda fase teve a missão de escrever uma matéria jornalística baseada em um material de apoio disponibilizado pela organização da imersão em comunicação. A soma do resultado da prova objetiva junto com o desempenho na redação textual deu origem à lista com os 30 finalistas. >

Último passo da seleção, cada candidato foi entrevistado individualmente por uma banca de profissionais da Rede Gazeta. Do encontro tête-a-tête com os profissionais da casa durante os dias 22 e 25 de julho, foram definidos, entre os finalistas, os aprovados. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta